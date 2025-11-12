 Messina. Ragazzi autistici pizzaioli per un giorno

Redazione

mercoledì 12 Novembre 2025 - 09:00

Il centro di neuroriabilitazione Dismed mira a potenziare l'autonomia e le abilità sociali di sette adolescenti

È partito il progetto “insieME” promosso dal Dismed ets, centro di neuroriabilitazione convenzionato con l’Asp di Messina fin dal 2003 e specializzato in pazienti minorenni autistici.

L’iniziativa vedrà coinvolti sette ragazzi autistici, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, in un percorso intensivo di otto incontri volto a potenziare la condivisione, la relazione, l’interazione e l’autonomia nei contesti sociali.

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione di realtà imprenditoriali messinesi: Enrico Salpietro di The Jungle Delivery e i fratelli Pellegrino della pizzeria Basilicò.

Gli obiettivi sociali del progetto

Il cuore di “insieME” è l’integrazione sociale attraverso esperienze pratiche. Il percorso, che si svolge in due incontri settimanali (martedì e giovedì, dalle 17 alle 19), è condotto da un’équipe multidisciplinare composta dalla psicoterapeuta Giovanna Ilardo, l’educatrice socio-pedagogica Serena Gulino e l’assistente sociale Giulia Buonasera.

I primi quattro incontri, ospitati al Dismed di Pistunina, saranno dedicati all’organizzazione teorica e all’avvio della relazione tra i partecipanti. Le successive attività prevedono uscite esterne fondamentali per l’autonomia:

  • Un evento ricreativo con spostamento in autobus e acquisto di biglietti lungo le vie del centro cittadino.
  • La scelta di un film, il raggiungimento del cinema e l’acquisto dei biglietti.
  • La spesa al supermercato per l’acquisto degli ingredienti necessari per l’evento finale.

Il gran finale da pizzaioli

L’obiettivo finale del progetto sarà raggiunto nell’ottavo e ultimo incontro, previsto per giovedì 4 dicembre 2025, alla pizzeria Basilicò.

In questa occasione, i ragazzi avranno la possibilità di sperimentare in prima persona il mestiere del pizzaiolo: dall’impasto alla creazione, dalla cottura fino alla condivisione del prodotto finale. Il pizzaiolo Enrico Salpietro li guiderà, dopo aver tenuto un incontro teorico sulla selezione delle farine e delle tecniche di cottura.

L’evento finale rappresenta la conclusione di un percorso riabilitativo e sarà aperto anche ai genitori che, previa prenotazione, potranno assistere al momento di successo e autonomia dei propri figli. “L’auspicio – dice il presidente del Dismed, Enrico Livio – è che questo progetto possa rappresentare “un nuovo inizio” per i ragazzi coinvolti”.

