 Hashish e marijuana nascosti all'interno di un mobile: arrestato un 35enne

Hashish e marijuana nascosti all’interno di un mobile: arrestato un 35enne

Redazione

Hashish e marijuana nascosti all’interno di un mobile: arrestato un 35enne

sabato 14 Marzo 2026 - 14:00

Le sostanze stupefacenti sono state trovate dai carabinieri della compagnia di Messina centro. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio

MESSINA – I carabinieri della compagnia di Messina centro hanno arrestato un 35enne dopo aver rinvenuto in casa sua, durante una perquisizione, diversi quantitativi di due sostanze stupefacenti diverse.

All’interno di un mobile nella sua abitazione, infatti, l’uomo aveva nascosto 60 grammi di hashish e 40 di marijuana, già suddivisi in dosi. Alle sostanze si aggiunge il ritrovamento di 200 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, e materiale per il confezionamento.

Per questo il 35enne è stato ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e ristretto agli arresti domiciliari. I carabinieri del Ris di Messina, invece, analizzeranno le sostanze per risalire alla loro provenienza.

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