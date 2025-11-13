Hockey, esordio amaro per la Ssd UniMe Juniores sconfitta dal Valverde

Sconfitta per 2-1 dopo la rete di Nicosia per gli universitari. Gli Allievi pareggiano 1-1 col Pgs Don Bosco, vittoria del Trofeo San Martino per l'Under 12, 6-3 in finale alla Polisportiva Galatea

Inizia con una sconfitta il cammino del team di hockey prato della SSD UniMe nel CampionatoJuniores della Ssd UniMe, sconfitto di misura (2-1) in casa del Valverde Hockey 2018. Una gara intensa e ben giocata dai giovani universitari, capaci di affrontare con determinazione una delle formazioni più forti del torneo.

Valverde Hockey 2018 – Ssd UniMe 2-1

L’avvio del match è promettente per i messinesi: al 12’ del primo tempo, Daniele Nicosia porta in vantaggio l’UniMe con una precisa conclusione. La squadra allenata da Antonio Spignolo gioca con ordine e concentrazione, cercando di contenere le incursioni avversarie e ripartendo con rapidità. Al 25’, però, il Valverde trova il pareggio con Romani, sugli sviluppi di un angolo corto. Proprio allo scadere della prima frazione, Alessandro Borgese sfiora il nuovo vantaggio per i grigio-azzurri: la sua conclusione, ancora su corto, si stampa sulla traversa a portiere battuto.

Nel secondo tempo, la squadra etnea cresce e, al 43’, trova il gol del sorpasso con Cimino, bravo a capitalizzare un’occasione sotto porta. La Ssd UniMe reagisce con orgoglio, spingendo alla ricerca del pareggio, ma il Valverde difende con ordine e chiude il match sul 2-1. Una sconfitta che lascia comunque buone indicazioni sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

Coach Spignolo: “Si sono viste buone cose”

A fine gara, il tecnico Antonio Spignolo ha commentato con equilibrio la prestazione dei suoi: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. I ragazzi hanno dato tutto e, nonostante la sconfitta, abbiamo mostrato buone cose. Dobbiamo migliorare nella costruzione del gioco, dove non siamo stati sempre lucidi, ma per oggi va bene così. Il prossimo turno contro il Galatea Catania sarà un test importante per misurare la nostra crescita”.

Buoni risultati dal vivaio

Buone notizie, invece, dalle altre categorie giovanili. Nel Campionato Allievi, la SSD UniMe ha ottenuto un pareggio esterno (1-1) contro la capolista PGS Don Bosco, grazie al gol di Joele Artese, che ha fissato il risultato con una prestazione di carattere. Grande soddisfazione anche per gli Under 12, che al campo Dusmet di Catania si sono aggiudicati la 1ª edizione del Trofeo San Martino, superando in finale la Polisportiva Galatea Catania con il punteggio di 6-3. Un weekend dunque positivo per il vivaio della SSD UniMe, che conferma la bontà del lavoro portato avanti dal settore hockey giovanile, sempre più protagonista nel panorama regionale.