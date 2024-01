Hockey, il PalaNebiolo ospiterà i concentramenti regionali della Serie B

L'impianto messinese sarà la sede dove ottenere i pass per la fase nazionale. Unime in cerca di riscatto, in programma anche la finale regionale U21

MESSINA – Sarà il Pala Nebiolo il palcoscenico che, nel fine settimana alle porte, ospiterà i due concentramenti regionali del campionato di serie B di Hockey indoor, utili per ottenere il pass per la qualificazione alla fase nazionale. In lizza per accedere alla fase successiva saranno 3 società delle 9 che stanno partecipando a questa edizione 2023-2024 del campionato cadetto.

In questo momento toccherà a Valverde Indoor A, Polisportiva Universitaria Messina, GS Raccomandata Giardini e la PGS Don Bosco giocarsi la possibilità della Final Four in programma Domenica 7 gennaio, ma ancora qualcosa in classifica potrebbe cambiare in funzione dei match in programma sabato 6 gennaio, che potrebbero ancora modificare la classifica parziale.

Nel ricco programma anche spazio alla Finale Regionale del Campionato Under 21 tra la Polisportiva Universitaria Messina e la Polisportiva Valverde, in programma sabato 6 Gennaio, che darà l’accesso alla qualificazione alla Finale per il titolo italiano in programma a Castello d’Agogna (Pavia) il 17-18 febbraio 2024

L’Unime in cerca di riscatto

Per la Ssd Unime dopo le due sconfitte nel primo turno le speranze di centrare uno dei primi 4 posti in classifica appare difficile ma la matematica ancora non taglia definitivamente fuori dai giochi i ragazzi allenati da Giacomo Spignolo, attesi sabato prima dalla sfida contro il Galatea B, una gara da non sbagliare assolutamente, e successivamente dal derby cittadino contro la PU Messina. Universitari che, comunque, cercheranno il miglior piazzamento possibile nella griglia finale.

Lo stesso tecnico peloritano, intanto, spera che per questa occasione possa contare sull’intero organico a disposizione, dato che nel primo turno sono state le troppe assenze a farla da padrona. Su tutti si spera nei rientri di Provenzale, Munawar e Ragonese.

