Hockey, la Ssd Unime pareggia sul campo del Valverde in Coppa

I grigio-azzurri evitano la sconfitta nel finale e mantengono la vetta della classifica

La SSD UniMe conquista un punto prezioso sul campo del Valverde Hockey 2018, con il pareggio 2-2 grazie a una rete di Santo Giuffrida negli ultimi secondi di gara. Al “Seminara” di Valverde, in una sfida intensa e ricca di occasioni, i grigio-azzurri riescono a evitare la sconfitta proprio allo scadere e mantengono la vetta della classifica del girone della Coppa Federale 2026/2027, con la corsa alla qualificazione alla Final Four di Torino, in programma il 14 e 15 novembre, ancora apertissima.

La partita ha preso il via con circa trenta minuti di ritardo a causa delle forti piogge che hanno reso impraticabile parte del terreno di gioco. Grazie all’intervento della società ospitante per rimuovere l’acqua accumulata, è stato possibile procedere regolarmente con il match. Nell’altra sfida del girone, la GS Raccomandata Giardini supera il Ciclopi Palermo per 7-1 e si porta a una sola lunghezza dalla SSD UniMe, confermando quanto sia ancora aperta la corsa alla qualificazione alla fase finale della competizione.

Nel prossimo turno, valido per la quarta giornata, la SSD UniMe affronterà il Ciclopi Palermo, ancora fermo a zero punti. Una sfida da affrontare con attenzione, nella quale lo staff tecnico potrà valutare anche un maggiore impiego degli atleti che hanno avuto meno spazio finora. Riflettori puntati anche sul confronto tra Valverde Hockey 2018 e GS Raccomandata Giardini, uno scontro diretto che potrebbe incidere sensibilmente sugli equilibri del girone.

Valverde – Ssd UniMe 2-2

L’avvio è vivace, con entrambe le squadre determinate a cercare la via del gol. A sbloccare il risultato al 24’ è Deshan Tharuka, che all’esordio con la maglia grigio-azzurra supera il portiere etneo con un tiro rasoterra di rovescio, firmando subito una rete importante. Il vantaggio della SSD UniMe dura però appena quattro minuti: al 28’ Romano è il più rapido a ribadire in rete una conclusione respinta da Alessandro Anselmi, ristabilendo la parità sull’1-1, risultato con cui le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa i ritmi rimangono elevati e le occasioni si susseguono da entrambe le parti. La SSD UniMe va vicina al nuovo vantaggio con Ayman Kalil, che colpisce il palo a portiere battuto e, poco dopo, non riesce a concretizzare una clamorosa opportunità su assist di Tharuka. Anche il Valverde si rende pericoloso, ma Alessandro Anselmi risponde presente sulle conclusioni di Privitera e Cimino, tenendo in partita i suoi.

Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo. Giuffrida e Tharuka hanno le occasioni per riportare avanti l’UniMe, ma il portiere etneo si oppone con efficacia. A tre minuti dal termine, però, è il Valverde a trovare il vantaggio con Giovanni Cimino, bravo a finalizzare una rapida ripartenza. Quando la sconfitta sembra ormai inevitabile, i grigio-azzurri trovano la forza di reagire: sugli sviluppi di un corner corto assegnato dall’arbitro Fazzi, tra le proteste della formazione di casa, Santo Giuffrida firma il 2-2 a pochi secondi dal fischio finale, regalando alla SSD UniMe un pareggio prezioso per la classifica. Resta, tuttavia, il rammarico per le numerose occasioni non concretizzate nel corso della gara.