Hockey, l’UniMe categoria Juniores ospite della Polisportiva Galatea

Domenica seconda trasferta consecutiva in campionato al Dusmet di Catania per gli universitari

Seconda uscita stagionale e seconda trasferta consecutiva per la Ssd UniMe, impegnata domenica 23 novembre alle ore 11 sul sintetico del campo Dusmet di Catania contro la Polisportiva Galatea Catania, nella gara valida per la seconda giornata del Campionato Nazionale Juniores Prato 2025–2026.

La formazione grigio-azzurra arriva all’appuntamento consapevole della difficoltà del match: il Galatea è infatti reduce da un prestigioso terzo posto nella finale della Coppa Federale, risultato ottenuto anche grazie alle ottime prestazioni dei suoi giovani atleti juniores. Una squadra in evidente stato di forma, che richiederà massima concentrazione e grande organizzazione da parte dei messinesi.

Visalli: “In campo daremo tutto”

Nonostante l’impegno proibitivo, l’UniMe si prepara a scendere in campo con determinazione e senza nulla da perdere. A confermarlo è il capitano Davide Visalli, che alla vigilia commenta: “Affronteremo uno dei roster più forti del panorama nazionale per quanto riguarda il Campionato Juniores. Dopo la sconfitta contro il Valverde Hockey 2018 dobbiamo lavorare per consolidare le nostre certezze e migliorare gli aspetti in cui siamo ancora carenti. L’obiettivo è uscire dal campo consapevoli di aver dato tutto, per poi concentrarci sulle prossime sfide che saranno decisive per la nostra crescita e per gli obiettivi stagionali”.

I convocati per la sfida

Di seguito i convocati scelti da coach Antonio Spignolo per la trasferta di Catania: Giacomo Manganaro, Francesco Donato, Gabriele Occhipinti, Davide Visalli, Alessandro Borgese, Cristian Visalli, Cristian La Maestra, Federico Distefano, Daniele Nicosia, Antonio Soraci, Samuele Aliberti, Francesco Raffa, Piergiorgio Cucinotta, Gabriele Surace, Gabriele Raffa, Massimo Ruggeri. Quella contro il Galatea sarà anche l’ultima gara del 2025 per quanto riguarda l’hockey prato: da metà dicembre, infatti, inizieranno ufficialmente i campionati Indoor, che accompagneranno la stagione sportiva fino alla fine di febbraio.