Hockey, l’UniMe cede in casa alla Gs Raccomandata Giardini

La rete di Muhammad decide la sfida alla Cittadella, gli universitari cedono il secondo posto in classifica

La SSD UniMe si fa superare in casa dalla GS Raccomandata Giardini e cede la seconda posizione

Pesante passo falso della SSD UniMe che, nella quarta giornata del campionato di Serie B di hockey

prato, cede per 1-0 alla GS Raccomandata Giardini e consegna proprio al team allenato da Coach

Massimo Brunetto la seconda posizione in classifica.

Il ko subito alla Cittadella Sportiva Universitaria, quando mancano solo due turni alla conclusione della

regular season, complica i piani playoff della formazione allenata da Antonio Spignolo che, adesso,

deve necessariamente vincere il prossimo match contro il fanalino di coda PGS Don Bosco.

Contro la formazione ionica, i ragazzi allenati da Antonio Spignolo iniziano con la giusta

determinazione e trovano nei primi cinque minuti di gara ben 4 corti, calciati tutti malissimo (giornata

proprio da dimenticare sotto questo aspetto per i grigio-azzurri). La verve iniziale della formazione di

casa, però, si affievolisce poco alla volta, fino a staccare completamente la spina a cavallo dei due

tempi, offrendo alla squadra ospite la possibilità di rendersi più volte pericolosa, con tre interventi di

Ciccio Raffa davvero notevoli che evitano il vantaggio ospite. Solo una volta passato in svantaggio,

quando il pakistano Muhammad ad inizio del terzo tempo griffa la marcatura di Giardini, i padroni di

casa sembrano ritrovare la giusta carica, attaccando in maniera arrembante nel convulso ultimo

quarto di gara. Alla fine, però, gli universitari non riescono ad organizzare una manovra offensiva

ordinata e precisa, riuscendo a rendersi davvero pericolosi solamente in una clamorosa occasione,

con Davide Visalli che non centra la porta a botta sicura. Oltre questo sussulto, sino al triplice fischio

nessun’altra emozione degna di nota, solo tanto nervosismo che la coppa arbitrale è costretta a tenere

a freno sventolando diversi cartellini, riducendo la SSD UniMe in 8 al triplice fischio.

Adesso l’obiettivo è quello di dover centrare la vittoria nei due prossimi incontri, sperando in un passo

falso della Raccomandata per ritrovare la seconda posizione e, quindi, l’accesso ai playoff.

SSD UNIME – GS RACCOMANDATA GIARDINI 0-1

Marcatori: Muhammad al 33

SSD Unime: Raffa F, Provenzale, Romano, Visalli D., Donato, Suresh, Intersimone, Soraci, Auditore,

Cardella, Khlail, A disposizione (entrati) Malluzzo, La Maestra, Ragonese, Visalli C., Surace, Raffa G.,

Manganaro. All. Antonio Spignolo

GS Raccoamndata Giardini: Milazzo, Calabrò, Codullo, Lo Cascio, Savio, Russo, Muhammad,

Lombardo, Biondo, Sciblia, Pafumi, l(entrati) Naro, Lutterotti

All. Massimo Brunetto

Arbitri: Guadagnino di Catania e Colletta di Palermo

Risultati 4^ giornata

Valverde Hockey – PGS Don Bosco 7-0

SSD Unime – GS Raccomandata 0-1

Classifica

Valverde Hockey 12

GS Raccomandata 5

SSD Unime 4

PGS D. Bosco 1

Prossimo turno

PGS Don Bosco – SSD Unime

GS Raccomandata – Valverde Hockey 2018

