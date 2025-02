Hockey, l’UniMe chiude al quinto posto la finale nazionale del campionato italiano

La formazione Under 16 è stata impegnata al PalaTorrazza di Torino. Coach Spignolo: "Orgogliosi di questo risultato, un bel segnale per il futuro"

Una Ssd UniMe da applausi ha disputato, sul parquet del Pala Torrazza di Torino, una grande Finale Nazionale del Campionato Italiano Under 16 di hockey indoor. I giovani universitari hanno chiuso con un piazzamento importante al quinto posto finale. Il titolo tricolore alla fine è andato all’Hc Potenza Picena, che in finale ha battuto il Csp San Giorgio Padova. Terzo posto alla squadra piemontese dell’Inder Singh.

“Siamo orgogliosi di questo risultato – così il tecnico Giacomo Spignolo – Un quinto posto nazionale che per i nostri ragazzi vale tantissimo. Un bel segnale per un futuro che, sicuramente, vedrà i nostri ragazzi protagonisti. Bravissimi tutti”. Questa la rosa della Ssd UniMe: Giacomo Manganaro, Giuliano Avolio, Davide Visalli, Simone Caruso, Antonio Soraci, Lorenzo Di Natale, Gabriele Surace, Mattia Spignolo, Gabriele Raffa, Calogero Damiano, Pier Giorgio Cucinotta, Massimiliano Ruggeri, Alessandro Curinga.

Il racconto delle gare dell’UniMe a Torino

Già dalle gare di sabato i ragazzi allenati da coach Giacomo Spignolo hanno dimostrato grande determinazione. Le due sconfitte maturate contro le due avversarie del girone, infatti, hanno comunque dimostrato che la truppa messinese ha saputo lottare a testa altissima, raccogliendo meno di quanto avrebbe meritato, a partire dal primo match di giornata contro l’Inder Singh Bra Cuneo, terminato con il passivo di 4-2 (doppietta di Antonio Soraci).

I rammarichi maggiori, però, arrivano nella gara contro l’Adige: dopo aver condotto tre quarti di gara in vantaggio, grazie alle reti griffate da Antonio Soraci e Davide Visalli, una serie di errori dovuti per lo più ad un calo fisico e mentale hanno dato la possibilità alla squadra trentina nei minuti finali di riacciuffare prima la gara sul pareggio e, complici alcune decisioni arbitrali molto discutibili, chiudere con due rigori a favore ed una serie di cartellini che hanno di fatto permesso alla squadra dell’Adige di giocare sempre con l’uomo in più negli ultimi sette minuti finali di gara; un vantaggio che il team trentino ha capitalizzato al massimo ribaltando il risultato e vincendo per 6-2, impedendo di fatto l’accesso del team peloritano all’ambita semifinale e costringendola a giocare domenica la finale per il quinto e sesto posto contro l’HC Savona (squadra favorita alla vigilia ma sconfitta nelle due partite di sabato con Potenza Picena e San Giorgio Padova).

Nella gara di domenica la Ssd UniMe scende in campo con la giusta concentrazione e con il piglio giusto per tutti e quattro i tempi, ribattendo colpo su colpo alla squadra ligure passata per due volte in vantaggio e ripresa entrambe le volte con due splendide reti di Davide Visalli, prima dell’affondo finale con Lorenzo Di Natale, che trova a meno di 2 minuti dal termine la rete del 3-2 che regala la vittoria ed un preziosissimo quinto posto finale ai suoi.

Risultati

Inder Singh Bra Cuneo – Ssd UniMe 4-2

Ssd UniMe – Hc Adige Trento 2-6

Ssd UniMe – Hc Savona 3- 2

