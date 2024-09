Hockey, l’UniMe si arrende alla Polisportiva Galatea

In Coppa Federale sconfitti gli universitari che cedono la testa della classifica

MESSINA – Una buonissima prova non basta alla Ssd UniMe per aggiudicarsi anche la seconda uscita di Coppa Federale e mantenere la vetta della classifica. Al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria i ragazzi allenati da Giacomo Spingolo giocano una buona partita ma, alla fine, cedono per 6-3 alla Polisportiva Galatea, team catanese di Serie A2 che fa 2 su 2 in Coppa.

Match approcciato sin da subito al meglio dai messinesi, che costringono agli straordinari la forte squadra etnea per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Per ben due volte, infatti, i ragazzi allenati da Richichi devono inseguire nel punteggio gli universitari ma, con un buon gioco, trovano la forza di reagire, approfittando anche delle troppe ingenuità del team messinese, che alla fine pagherà a caro prezzo subendo un passivo sicuramente ingeneroso per quanto sviluppato in campo.

Adesso la Ssd UniMe tornerà in campo sabato 5 ottobre, con la difficilissima trasferta del Colajanni contro l’Hc Ragusa, altra formazione di A2, che in questo turno ha superato sempre al Polivalente della Cittadella la Pgs Don Bosco per 2-0, in una gara tutt’altro che facile per gli iblei per i valori che c’erano in campo.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Potevamo fare di più nei duelli a campo aperto – cosi il coach dei messinesi a fine incontro – in questo senso abbiamo sofferto la velocità e la gamba degli attaccanti avversari. Abbiamo fatto tutto noi: siamo stati bravi a passare in vantaggio per 2 volte, prima con Malluzzo (che sigla anche il 2-2, ndr) e poi con Daniele Romano; paghiamo a carissimo prezzo, invece, l’ammonizione dello stesso Romano per un fallo in area che ci costa 10 minuti con un uomo in meno e permettono alla squadra ospite di trovare per 2 volte la via del gol. Il risultato finale, comunque, non deve assolutamente sminuire l’ottima prova dei ragazzi”.

“Dovevamo essere più equilibrati e meno frettolosi in alcuni frangenti della gara – cosi il capitano degli universitari, Michele Malluzzo (nell’immagine in evidenza), autore di una doppietta – Abbiamo creato tanto, riuscendo anche a divertire il numeroso pubblico sugli spalti; al contempo, però, abbiamo concesso troppi spazi agli avversari e li abbiamo pagatii a caro prezzo. Nel complesso, comunque, dobbiamo essere contenti della nostra prestazione e continuare a lavorare cosi”.

Tabellino e classifica

Ssd UniMe – Galatea Ct 3-6

Marcatori: al 9’ Malluzzo, al 13’ Mazza, al 28’ Mazza, al 31’ Malluzzo, al 33’ Romano, al 40’ Avolio, al 43’ Mazza, al 49’ Mazza, al 52’ Giammanco.



Ssd UniMe: Raffa F, Donato, Suresh Yadev, Visalli D, Ragonese, Romano, Provenzale, Malluzzo, Visalli C., Auditore. A disposizione (entrati) La Maestra, Soraci, Raffa G., Barone, Manganaro.

All. Giacomo Spignolo

Pol. Galatea Catania: D’Aguanno, Avolio M, Cannella, Falci, Caruso, , Spignolo, Cimino C, Faro, Mazza, Giammanco, A disposizione (entrati) Cimino F, Avolio G., Casertano, Dure, Giandinotto, Platania, Pellegrino.

All. Francesco Richichi.

Arbitri: Colletta di Palermo e Guadagnino di Catania

Note: angoli corti 5-5 – Ammonito Romano (Unime)

Classifica

Galatea 6

Ssd UniMe 3

Ragusa 3

Pgs Don Bosco 0

