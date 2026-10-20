Hockey, l’Unime travolge i Ciclopi Palermo e resta capolista in Coppa Federale

Nella quarta giornata i grigio-azzurri conquistano un altra vittoria a volano a dieci punti in classifica

Con un netto 9-0 il team hockey della SSD UniMe supera Ciclopi Palermo nella quarta giornata della Coppa Federale 2026/2027 e consolida il primo posto nel Girone D. Al Dusmet di Catania, i grigio-azzurri conquistano un’altra vittoria, frutto di una prestazione convincente e di un ampio turnover che ha permesso al tecnico Antonio Spignolo di dare spazio anche agli atleti meno impiegati nelle precedenti uscite.

Con due giornate ancora da disputare, la squadra messinese guida la classifica con 10 punti, ma il finale di girone si preannuncia particolarmente impegnativo, con gli scontri diretti contro GS Raccomandata Giardini e Valverde Hockey 2018 che determineranno la corsa alla qualificazione alla Final Four di Torino, in programma il 14 e 15 novembre.

Unime – Ciclopi Palermo 9-0

La SSD UniMe parte subito forte e sblocca il risultato al 2’ con Deshan Tharuka. Il Ciclopi Palermo, tuttavia, non si disunisce e riesce a contenere le iniziative avversarie per buona parte della prima metà di gara, cedendo altre due volte soltanto al 23’, con Auditore, e al 26’, con Rinaldi. Si va così all’intervallo lungo sul 3-0 per i grigio-azzurri.

La partita cambia ulteriormente al 33’, quando il palermitano Bandieramonte viene espulso con cartellino rosso per proteste, lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. La SSD UniMe ne approfitta aumentando la pressione e trovando altre quattro reti nel terzo quarto: vanno a segno Kalil al 31’, Borgese al 37’, Rinaldi al 40’ e il giovane Gabriele Raffa al 43’, autore della sua prima marcatura con la prima squadra. Nell’ultimo periodo i messinesi controllano il gioco e completano il successo con altre due reti di Deshan Tharuka, che al 46’ e al 53’ firma la tripletta personale e fissa il risultato sul definitivo 9-0.

La gara ha offerto indicazioni positive anche sul valore e sulla profondità della rosa a disposizione di Spignolo. Il turnover ha consentito di vedere all’opera atleti pronti a farsi trovare preparati quando chiamati in causa, oltre a giovani interessanti come Gabriele Raffa, subito a segno, e Giacomo Manganaro, che ha difeso la porta grigio-azzurra al posto dell’esperto Alessandro Anselmi. La SSD UniMe ha inoltre dominato la statistica dei corner corti, conquistandone 13 contro gli zero degli avversari.

Spignolo guarda alla prossima gara

Al termine della gara, il tecnico Antonio Spignolo ha mantenuto un profilo prudente, sottolineando le difficoltà che attendono la squadra nelle prossime settimane: «Il difficile viene adesso. Ci aspettano due partite complicate contro ottime squadre e nulla è scontato. Chiaramente ci fa piacere essere in vetta alla classifica, perché è una gratificazione per il lavoro che svolgiamo durante la settimana con i ragazzi. Alla fine tireremo le somme».

Il prossimo appuntamento sarà, infatti, lo scontro diretto di grande importanza contro la GS Raccomandata Giardini. La formazione giardinese, sconfitta in questo turno per 1-0 sul campo del Valverde Hockey 2018, è stata superata in classifica proprio dagli etnei, ora secondi a quota 7 punti, mentre la Raccomandata resta a 6. La sfida con i giardinesi e il successivo confronto con il Valverde saranno decisivi per le ambizioni della SSD UniMe, chiamata a difendere il primato e a conquistare il pass per la Final Four.

Classifica Girone D

SSD UniMe – 10 punti

Valverde Hockey 2018 – 7 punti

GS Raccomandata Giardini – 6 punti

Ciclopi Palermo – 0 punti

Risultati della 4ª giornata – Girone D

SSD UniMe – Ciclopi Palermo 9-0

Valverde Hockey 2018 – GS Raccomandata Giardini 1-0

Altri risultati della Coppa Federale

HCU Rass. Torino – HC Novara 7-1

AR Fincantieri Trieste – CUS Cube Brescia 2-0

Grantorto HC Padova – Grantorto B 8-0

Olimpia Torre Brindisi – AZ Team Avezzano 1-2

Mogliano HC – HC Roma 0-3

HC Pistoia – Genova 80 1-3