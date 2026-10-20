Danneggia auto della polizia e del fratello, poi lo aggredisce e gli sfascia casa. Arrestato 24enne

Era stato denunciato poche ore prima per aver minacciato gli agenti e danneggiato un'auto della polizia, poi l'aggressione al fratello

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza un cittadino di nazionalità marocchina, 24enne, senza fissa dimora, per il reato di danneggiamento aggravato. A chiedere l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, il fratello, nella cui casa il 24enne sarebbe entrato aggredendolo e danneggiando mobili e arredi.

All’arrivo dei poliziotti, il 24enne si trovava all’esterno della casa del fratello e ne stava colpendo con una pietra l’auto, già visibilmente danneggiata nel lunotto posteriore, nel parabrezza anteriore, allo sportello sinistro e su tutta la carrozzeria. Gli agenti hanno pertanto proceduto a bloccare ed arrestare il 24enne portandolo agli uffici del locale Commissariato dove il giovane avrebbe continuato a minacciare e spintonare gli operatori.

Il 24enne era stato infatti già denunciato solo poche ore prima dell’arresto, nella tarda serata di domenica, dopo aver minacciato i poliziotti impegnati nel controllo del territorio e danneggiato l’auto di servizio.

Su disposizione del giudice, il 24enne è stato portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’udienza di convalida.