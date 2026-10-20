 "La Sicilia non può viaggiare a 60 km orari". Cgil chiede interventi per la sicurezza

“La Sicilia non può viaggiare a 60 km orari”. Cgil chiede interventi per la sicurezza

Redazione

“La Sicilia non può viaggiare a 60 km orari”. Cgil chiede interventi per la sicurezza

martedì 20 Ottobre 2026 - 09:29

Partenze da Messina e Catania con ricongiungimento all'area di servizio di Calatabiano

Martedì 21 ottobre manifestazione per il diritto alla mobilità organizzata dalla Cgil Sicilia insieme alle categorie degli edili e dei lavoratori dei trasporti Fillea e Filt.

Due carovane di auto partiranno alle 9 dai caselli di Catania e Messina per ricongiungersi intorno alle 10 nell’area di servizio Calatabiano in direzione Messina. A Catania il raduno per la partenza sarà alla stazione di rifornimento Agip prima dell’ingresso in autostrada. A Messina allo stesso orario all’Agip che si trova a pochi chilometri dall’ingresso in autostrada.

Su tratti importanti della A18 e A20 pende oggi il rischio di forti limitazioni alla velocità di percorrenza per problemi di sicurezza. Problemi che il sindacato chiede siano risolti tempestivamente per evitare il blocco della Sicilia, chiamando in causa le responsabilità della regione, del Cas, dello stesso ministero dei trasporti che ora pensa al limite di velocità di 60 Km orari.

“Lo stato generale della viabilità, anche quella secondaria- dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino- lascia presagire che anche piccoli variazioni sulla percorrenza produrrebbero una situazione critica per chi viaggia: lavoratori, cittadini, sistema produttivo. La sicurezza viene prima di tutto- aggiunge- ed è bene che su questo tema si sia sollevato il velo, disvelando anche i mancati interventi e i ritardi di chi avrebbe dovuto provvedere a tempo debito. Noi chiediamo – aggiunge- che vengano subito messe a disposizione le risorse per gli interventi necessari per la sicurezza, superando i ritardi e inefficienze che come sempre si scaricano sui cittadini. Al governo regionale chiediamo di non fare il pesce in barile- sottolinea Mannino- riflettendo bene sulla mobilità nella nostra regione, i cui problemi non riguardano solo le autostrade, ma anche le strade provinciali, tutti i collegamenti interni e il traffico ferroviario fortemente limitato in un sistema vetusto, a velocità ridotta, insufficiente, come dimostra l’attuale chiusura della tratta Siracusa Catania”.

Per la Cgil “la garanzia della mobilità deve essere una parte di un progetto di sviluppo complessivo della Sicilia che il governo nazionale- dice Mannino- sta pregiudicando con i continui scippi di risorse e la regione continua a non esprimere”.

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