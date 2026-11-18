Il segretario del Pd commenta le dichiarazioni pontiste del sindaco. E ricorda "le condizioni della strade provinciali" e l'assenza di un modello di sviluppo

MESSINA – «Abbiamo capito che il sindaco Basile ha ormai scelto di uniformarsi alle posizioni del centrodestra sul Ponte sullo Stretto. Non c’è però bisogno di inseguire Salvini su ogni dichiarazione. Chi amministra Messina dovrebbe preoccuparsi innanzitutto delle condizioni del territorio e delle risposte che è in grado di dare ai suoi cittadini». Lo dichiara Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito democratico di Messina, intervenendo sulle dichiarazioni del sindaco sul ponte, che ha parlato della grande opera come strategica per la città e il sud.

«Basile parla del Ponte come di una grande opportunità per il Mezzogiorno. Ma, da sindaco della Città metropolitana, si è mai soffermato sulle condizioni della rete autostradale e, soprattutto, di quella provinciale? Prima di immaginare lo sviluppo che arriverà con una grande opera, sarebbe opportuno occuparsi delle infrastrutture che oggi collegano comuni, frazioni e comunità, spesso in condizioni difficili. Per chi vive in questo territorio, la mobilità non è una promessa futura: è un problema quotidiano», afferma Hyerace.

“Dopo 8 anni d’amministrazione, quale modello di crescita è stato costruito per Messina?”

Continua il segretario: «Il Ponte non è una politica di sviluppo e non può diventare la risposta a ogni problema. La domanda che Basile dovrebbe porsi, dopo otto anni di amministrazione (con De Luca e Basile, n.d.r..), è quale modello di crescita sia stato costruito per Messina. Con un’economia che fatica a crescere e la città ancora nelle ultime posizioni delle classifiche sulla qualità della vita, quali risultati sono stati raggiunti sul lavoro stabile e di qualità? Quali opportunità sono state create per trattenere competenze e offrire prospettive ai giovani?».

“A parte la logica dei grandi eventi, serve una discussione seria sullo sviluppo di Messina”

E ancora: «Non possiamo pensare che il modello economico della città si esaurisca nel turismo legato ai grandi eventi, con l’idea che basti aprire un B&B e aspettare il prossimo concerto. Il turismo è una risorsa, ma non può sostituire una strategia di sviluppo capace di produrre lavoro, investimenti e attività economiche durante tutto l’anno. Il sindaco può continuare a raccontare il futuro promesso dal Ponte. Ma una discussione seria sullo sviluppo non può prescindere da un bilancio dei risultati raggiunti in questi anni e dalle tante questioni che restano ancora aperte. È su questo terreno, più che sugli annunci, che si misura la credibilità di una proposta politica».