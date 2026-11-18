Fanno discutere le dichiarazioni del sindaco, che sul tema ha parecchio oscillato. Una replica alla segretaria del Pd Schlein

I più maliziosi faranno notare che ha cambiato posizione più volte. E sempre in base ai cambiamenti imposti dal suo leader. Nasce pontista, come il suo capo politico Cateno De Luca, ma poi da sindaco di Messina ha espresso parecchie perplessità sull’operazione invasiva nei confronti della città. Ma, adesso che Sud chiama Nord è parte integrante del centrodestra a livello nazionale, il ponte diventa di nuovo strategico per Federico Basile? Così potrebbe sembrare dopo le ultime dichiarazioni. Una vera e propria risposta a quelle della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein: “L’unico investimento delle manovre di questi anni che non confermeremo sono i 13 miliardi su un progetto inutile e dannoso: il ponte sullo Stretto”.

Ecco le frasi di Basile (nella foto con l’ad della Stretto di Messina Ciucci), intervistato dalla direttrice dell’Agi, Rita Lofano, : “Il ponte sullo Stretto è un’opportunità, non solo per Messina, non solo per la Calabria, ma per tutto il Meridione”. A dirlo è il sindaco di Messina, Federico Basile, commentando le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein, che qualora al governo non confermerebbe i 13 miliardi di stanziamenti previsti per il ponte sullo Stretto”.

“Sul ponte spero che finisca la telenovela, ruolo fondamentale negli investimenti”

“Mi auguro che l’infrastruttura che il governo ha fortemente voluto rimettere in pista possa essere la fine di una grande telenovela. ll ruolo del ponte negli investimenti della città è fondamentale. Un elemento che si coniuga con quello che stiamo facendo da diversi anni”, ha dichiarato sempre all’Agi.

I più critici faranno notare che il primo cittadino, sul tema ponte, ha oscillato parecchio, ma lui ha spesso tenuto a precisare: “Lo abbiamo sempre detto. Si tratta di un’opera mondiale e il mio lavoro da sindaco è quello di assicurarmi che sia rispettato il territorio. Non solo il rispetto delle regole. Abbiamo fatto un elenco di 430 milioni di opere preliminari. Prima dei pilastri del ponte, ci aspettiamo viabilità alternative, strade, acqua e una serie di opere che devono preparare la città alla costruzione”.

Le affermazioni di ieri sembrano segnare un ulteriore passo in avanti targato centrodestra..

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