Hyerace batte Russo per 34 voti ed è il nuovo segretario del Pd

Una contesa fino all'ultimo voto per la carica provinciale messinese. Ed è stata determinante l'alleanza con l'area di Siracusano

MESSINA – 618 voti per Hyerace con 51 delegati nella futura assemblea. 584 per Russo con 49 delegati. Il Partito democratico messinese volta pagina. Si completa, con il Circolo 6 del Pd, il voto per eleggere il segretario. A sorpresa si è trattato di un testa a testa e per un pugno di voti, 34 voti, Armando Hyerace batte Alessandro Russo e diventa segretario provinciale Dem.