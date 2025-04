Hyerace: “Il ponte espone a infiltrazioni mafiose”

Dopo le notizie sulle indagini, il segretario provinciale del Pd all'attacco: "Rischiamo il saccheggio del territorio"

“Notizie di questo genere confermano ciò che denunciamo da tempo: il progetto del ponte sullo Stretto apre le porte alle infiltrazioni mafiose e al saccheggio del territorio”. Così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito democratico di Messina, commenta le notizie d’indagini su interessi criminali rivolti alla grande opera.

“Chiediamo l’immediato stop”

Continua Hyerace: “Le ultime notizie, con boss che fanno incetta di terreni e società pronte a spartirsi subappalti milionari, sono gravissime. Il Partito democratico provinciale ribadisce con forza la propria netta contrarietà a un progetto che, oltre a essere insostenibile sul piano ambientale ed economico, espone a interessi illeciti e affarismi. Chiediamo l’immediato stop a qualsiasi attività connessa alla costruzione del ponte e l’intervento delle massime autorità giudiziarie e istituzionali per fare piena luce su quanto sta accadendo. Non possiamo permettere che una delle aree più delicate del Paese venga sacrificata sull’altare della propaganda e degli interessi mafiosi. Chi continua a spingere per questa follia se ne assuma tutta la responsabilità politica e morale”.

Il caso Prestipino

Ieri è esploso il caso Prestipino, con l’ipotesi di rivelazione del segreto istruttorio. Il procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia e terrorismo (Dna) Michele Prestipino è indagato a Caltanissetta. L’ipotesi investigativa è che avrebbe riferito notizie riservate sullo stato delle indagini sulle cosche calabresi e sulle infiltrazioni dei clan nelle imprese del Nord all’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, ora presidente di Eurolink, e a Francesco Gratteri, consulente della società per le questioni legate alla sicurezza. De Gennaro è General Contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

“Appare lunare e privo di ogni aderenza alla realtà anche solo ipotizzare una accostamento del dottor Prestipino a realtà criminali con cui non risulta, difatti, alcun collegamento”, ha tenuto a precisare il legale del magistrato, Cesare Placanica.

