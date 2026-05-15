Messina, altri 4 consulenti strategici per Scurria: i nomi e i profili dei professionisti scelti

Si aggiungono ai 5 consulenti già presentati: i temi affrontati e di cosa si occuperanno.

MESSINA – Marcello Scurria ha presentato altri quattro consulenti strategici dopo i cinque già annunciati pochi giorni fa. Si tratta di Marzia Villari, Valentina Valenti, Rosario Marchese e Agostino Ecora, professionisti e personalità di diversi settori con cui il candidato sindaco del centrodestra punta ad arricchire la sua squadra, qualora dovesse vincere alle prossime elezioni del 24 e del 25 maggio. Ma la mattinata nella sede del suo comitato elettorale è stata arricchita da una sorpresa. Inaspettatamente, almeno fino a pochi minuti della conferenza stampa, a Messina è arrivato Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia.

Scurria: “I consulenti saranno un valore aggiunto”

Ma andando con ordine, Scurria ha presentato brevemente i quattro consulenti strategici prima di lasciare loro spazio per presentarsi: “Per noi rappresentano risorse messinesi che mettono a disposizione le loro professionalità a titolo gratuito per la città. Per noi saranno fondamentali perché porteranno dentro l’amministrazione la loro esperienza. Saranno valori aggiunti, li accogliamo con grande gioia”.

Agroalimentare e disabilità con Villari e Valenti

Marzia Villari, professionista del settore agroalimentare e fondatrice di Villarè nel 2013, è stata la prima a parlare. Ha spiegato che l’agroalimentare “è il mio lavoro e la mia scelta di vita. Come tutti sappiamo, l’agricoltura può e deve essere volano di sviluppo”. Nel suo breve intervento si è concentrata sul patrimonio gastronomico e su quella naturalistico (collegandosi al passaggio sui parchi inserito da Scurria nel programma). E sottolineando la necessità di creare “un ecosistema tramite cui unire queste filiere e in grado di far camminare l’intera provincia in un’unica direzione”. Dopo di lei ha parlato Valentina Valenti, che ha ripercorso quanto fatto dall’incidente a scuola che nel 1989 l’ha resa tetraplegica. Da allora combatte per i diritti delle persone con disabilità e lo stesso vuole fare a Messina: “Con Marcello Scurria ci proveremo ancora. Mio nonno ha costruito la città coi mattoni dopo il terremoto del 1908. Io oggi sono qui per far riconoscere i diritti miei e di tutti gli invalidi”.

Mare e imprenditorialità con Marchese ed Ecora

A parlare è stato poi Rosario Marchese, professionalità strettamente legata al “mare”. Ha spiegato che “È la prima volta che qualcuno è sensibile all’economia produttiva marittima. Lo Stretto è un patrimonio biologico di tutti e per tutti”. Ha poi parlato della possibilità e dell’idea di creare una sorta di polo in cui far convogliare tutte le professionalità legate al mare, da quelle turistiche a quelle produttive, passando per la cantieristica e per la formazione. E ha sottolineato come Messina debba recuperare il gap con Catania e Palermo “e superarle, perché ne ha le caratteristiche”. Infine Agostino Ecora, che ha analizzato l’aspetto imprenditoriale (da co-fondatore di una start up, Arlix), affermando che “i messinesi si sono sono abbandonati a se stessi per tanti anni”. E che “bisogna iniziare a parlare con aziende e imprenditori. Come si dice: aiutati che Dio ti aiuta, no? L’obiettivo deve essere unico. Messina è meravigliosa ma non siamo ancora pronti”.

I profili dei 4 consulenti strategici scelti da Scurria

Marzia Villari

Marzia Villari è una professionista del settore agroalimentare con competenze trasversali in strategia, comunicazione d’impresa, sviluppo territoriale e gestione operativa. Laureata in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e specializzata in Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche alla LUMSA di Roma, ha costruito il proprio percorso tra impresa agricola, innovazione e valorizzazione delle filiere. Nel 2013 ha fondato l’Azienda Agricola Villarè, realtà multifunzionale attiva nell’agricoltura biologica, nell’outdoor education, nel turismo esperienziale e nella trasformazione dei prodotti agricoli. Ha inoltre collaborato con aziende agricole innovative impegnate nello sviluppo della frutticoltura tropicale in Sicilia, contribuendo ad attività di coordinamento operativo, comunicazione istituzionale e posizionamento strategico. Il suo lavoro si concentra sulla costruzione di modelli agroalimentari sostenibili, competitivi e radicati nei territori, con particolare attenzione all’innovazione, alla filiera corta, alla comunicazione del valore agricolo e allo sviluppo di progettualità per il settore.

Valentina Valenti

Valentina Valenti, fondatrice dell’associazione “Velentina”, movimento di rivoluzione culturale giovanile per le attività di sensibilizzazione sulle necessità dei tetraplegici e dei gravissimi presso i più alti organi istituzionali. L’associazione si occupa di riabilitazione, come strumento necessario e indispensabile per migliorare la vita. Collabora con la Simfer (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione) e con la Fiaba (Fondo Italiano Barriere Architettoniche). E’ stata membro direttivo della Consulta sulle disabilità presso la Regione Lazio e membro della Consulta permanente sulle disabilità presso il Ministero della Funzione Pubblica.

Rosario Marchese

Rosario Marchese, Contrammiraglio del Corpo delle Capitanerie di porto in posizione di ausiliaria. Laureato in giurisprudenza ed in possesso dell’abilitazione alla professione forense. Consigliere del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Membro del consiglio direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare. Giudice, arbitro e componente del consiglio direttivo e giudice della “Camera Arbitrale Internazionale della Nautica”. Docente ordinario di diritto della navigazione, diritto internazionale marittimo ed Economia dei trasporti presso l’Accademia Mediterranea della logistica e della Marina mercantile con sede a Catania. Istruttore Internazionale certificato in sicurezza portuale “Port and ship security”. Presidente dell’Associazione Nazionale “Consilium Maris” Network di professionisti legali, esperti in diritto marittimo. Componente del Comitato romano dell’Associazione Italiana di diritto marittimo. Referente unico di diritto marittimo del Centro studi della Rete nazionale forense, sezione territoriale Sicilia con sede a Palermo. Componente del comitato di indirizzo del corso di laurea in scienze e tecnologia della navigazione presso l’Università degli studi di Messina.

Agostino Ecora

Imprenditore attivo nel campo delle forniture industriali, sviluppatore di soluzioni di assistenza alle aziende. Titolare dell’azienda “Ecora”, fondata nel1927 come negozio di fornitura industriale. Inizialmente l’attività di tale esercizio concerneva esclusivamente la ricambistica e le forniture abbracciavano il settore marino, quello oleario e quello agrumario. Con l’esplosione dell’edilizia l’impresa si specializzò in ricambistica e macchinari sofisticati sempre più tarati sull’esigenza del cliente. La plasticità strutturale e gestionale dell’azienda la differenzia, allontanandola sempre più da una semplice attività commerciale; infatti, per stare al passo con i tempi e per rispettare le esigenze del cliente, nella stessa struttura nasce un’officina di cilindri pneumatici e guide lineari ed altresì perpetuando quella modalità di adattamento la ditta è riuscita a riformulare la politica degli acquisti aprendosi al mercato globale. E’ l’inventore, con il suo gruppo di lavoro, della bicicletta Arlix, pluripremiata e unica al mondo. Lavora attivamente nell’industria aerospaziale con la progettazione e lo studio della movimentazione di antenne per il collegamento satellitare.