 Messina. Giornata mondiale dell'ortottica, visite gratuite per bambini

Messina. Giornata mondiale dell’ortottica, visite gratuite per bambini

Redazione

Messina. Giornata mondiale dell’ortottica, visite gratuite per bambini

venerdì 15 Maggio 2026 - 12:00

In programma il 1. giugno ma le prenotazioni sono già aperte

L’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina promuove sul territorio l’edizione 2026 della ‘Giornata mondiale dell’Ortottica’. L’iniziativa si svolgerà lunedì 1° giugno, dalle 9 alle 13, nella sezione dell’Uici di Messina, in via Santa Cecilia 98 (nella foto).

Nel corso della giornata, nell’ambulatorio di oculistica dell’Unione, si potranno fare controlli gratuiti per i bambini, dai 3 ai 7 anni e, se necessari ulteriori approfondimenti, sarà possibile accedere a visita oculistica.

“I controlli gratuiti – precisa il presidente dell’Uici di Messina, Costantino Mollica – sono rivolti solo a coloro che non hanno mai fatto prima un controllo ortottico – oculistico, oppure che non si sottopongano a visita da almeno un anno. I posti sono limitati – aggiunge – pertanto è opportuno prenotare allo 090.2938637”.

La giornata mondiale dell’ortottica si celebra ogni anno il primo lunedì di giugno per promuovere il valore professionale degli ortottisti e l’importanza del loro ruolo nella prevenzione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi visivi. La figura dell’ortottista è nata in Italia nel 1955, si occupa di prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva ed effettua tutti gli esami di oculistica.  

La sezione territoriale dell’Uici collabora, anche quest’anno alla ‘Giornata mondiale dell’Ortottica’ organizzata in tutta Italia dall’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets – Aps.

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