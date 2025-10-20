I carabinieri festeggiano i 104 anni di Antonino Mazzone

L'appuntato in congedo è nato nel 1921. L'Arma ha voluto mostrare la propria vicinanza.

I carabinieri hanno voluto mostrare la propria vicinanza ad Antonino Mazzone, appuntato in congedo che ha compiuto 104 anni. All’evento hanno partecipato il comandante provincia dei carabinieri di Messina Lucio Arcidiacono e il comandante della compagnia di Sant’Agata di Militello Maurizio Blasa. Il colonnello e il maggiore hanno donato una giberna di cristallo e una lettera di auguri inviata dal comandante generale Salvatore Luongo.

Mazzone, commosso, ha raccontato alcuni aneddoti del suo lavoro nell’Arma e ricordato di aver fatto parte anche del pool del giudice Rocco Chinnici. Arcidiacono lo ha definito un patrimonio in termini di memoria e valori.