I cimiteri di Messina: 150 posti in più al Monumentale, da sistemare quello di Pace - Tempostretto

Il punto durante la I Commissione, a cui ha partecipato anche l'assessore Minutoli: si parla di ampliamenti, contratti di servizio e manutenzione

MESSINA – L’assessore Massimiliano Minutoli, che tra le sue deleghe ha anche quella relativa alla cura dei cimiteri cittadini, lo ha dichiarato ieri: “Interverremo”. Si parla delle condizioni del cimitero di Pace, dov’è grave il problema relativo al fiume di fogna che sgorga al suo interno, a pochi centimetri dalle tombe. Ma la situazione dei cimiteri è stata discussa ancor più in generale durante i lavori della I Commissione consiliare, che si è riunita ieri nel consueto appuntamento del lunedì mattina.

150 posti al cimitero monumentale

Presente proprio Minutoli, che ha analizzato insieme ai consiglieri comunali la situazione attuale e soprattutto gli interventi da predisporre per la manutenzione, ordinaria e straordinaria. Sul cimitero di Pace si è parlato tanto per il collegamento delle rete fognaria, che dovrebbe risolvere l’attuale problema e sarà predisposto dall’Amam, quanto per un ampliamento in cui è prevista anche la sistemazione di una scala in muratura, per migliorarne l’accesso. Ma c’è anche il cimitero centrale, dove si vuole provvedere a un’opera di ampliamento tale da ricavare almeno i primi 150 posti, per far riposare in pace la prima parte delle 256 salme ancora “ferme” all’interno del deposito.

Messina Servizi per la scerbatura, l’Amam per i servizi idrici

E poi i contratti di servizio per la gestione. Saranno rivisti i contratti con Messina Servizi e Amam, che rispettivamente si occupano di arredo urbano e scerbatura la prima e di servizi idrici la seconda. A questo si aggiungerà un censimento per quei cimiteri che non sono inseriti all’interno di quelli su cui vige il piano regolatore.