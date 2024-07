I due morti in mare a Milazzo: Bianca Maria Cocuzzi e Giancarlo Picciolo

Ieri nel giro di poche ore sono annegati. L'ipotersi più probabile è quella del malore

MILAZZO – Ieri due morti per annegamento a Milazzo. Di mattina, l’insegnante abruzzese Bianca Maria Cocuzzi, 63 anni, che era in vacanza. Di pomeriggio il milazzese 47enne Giancarlo Picciolo, operatore sanitario.

La donna, nonostante il mare di Ponente fosse agitato, avrebbe deciso di fare un bagno ma, probabilmente a causa di un malore, non è più riuscita a raggiungere la riva. L’insegnante era originaria di Pescasseroli, in Abruzzo, e viveva a Roma. Diversi anni fa, il nipote, appena maggiorenne, era morto nelle stesse circostanze, in Calabria (fonte Teleregione – canale 17).

Alcune ore dopo il secondo caso. Picciolo si è tuffato in mare a San Papino, tra le onde, ma non è riuscito più a riemergere. Avrebbe anche chiesto aiuto, alzando un braccio, ma è stato inutile il tentativo di due ragazzi di salvarlo, trascinandolo in spiaggia, prima dell’arrivo del 118.

Non è stata prevista l’autopsia ma, in entrambi i casi, l’ipotesi più probabile è quella del malore. I furnerali di Bianca Maria Cocuzzi saranno a Roma, mentre quelli di Giancarlo Picciolo venerdì, alle 15.30, nella chiesa di San Marco a Milazzo.