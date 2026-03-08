I-hub, Previti: “50 mln perduti”. Basile: “Risparmio e concretezza con il nuovo progetto”

Critiche dall'ex assessora: "Il progetto originario mobilitava 72 mln, l'attuale poco più di 20". L'ex sindaco di Messina: "Sì a un confronto pubblico"

MESSINA – Nel dibattito pubblico, acceso dalle elezioni amministrative a maggio, interviene l’ex assessora e vicesindaca Carlotta Previti. Esperta in progettazione e ormai da tempo distante politicamente da De Luca e Basile. Osserva Previti nella sua pagina Facebook: “Il progetto originario dell’I-hub, costruito su un impianto finanziario complessivo di circa 71 milioni di euro, è stato successivamente ridimensionato a poco più di 20 milioni. Questo significa, in termini molto semplici, che circa 50 milioni di investimenti potenziali per la città sono stati perduti. Perduti. Se Federico Basile ritiene che una riduzione di questa portata rappresenti un successo amministrativo, siamo di fronte a una interpretazione piuttosto singolare della gestione delle risorse pubbliche. L’ex sindaco Basile negli anni ha dimostrato una certa abilità nel perdere finanziamenti importanti spesso su programmi e opportunità che, grazie alla sottoscritta, lui aveva trovato già attivati”.

“Il progetto originario mobilitava circa 72 mln d’investimenti, mentre quello attuale si ferma a poco più di 20”

Continua l’ex assessora delle Giunte De Luca e Basile: “Sulla questione delle demolizioni, poi, credo ci sia una sua evidente confusione sulla filiera amministrativa. Il compito di un assessore è creare le condizioni politiche e istituzionali per attrarre risorse e attivare programmi complessi di investimento pubblico. Ed è esattamente ciò che è stato fatto: portare a Messina una dotazione finanziaria complessiva di oltre 70 milioni di euro per un’infrastruttura di innovazione. La quantificazione puntuale dei costi tecnici, incluse le demolizioni, appartiene invece alla fase progettuale ed è competenza degli uffici tecnici e dei progettisti, attraverso i livelli di progettazione previsti dalla normativa sui lavori pubblici. Rivendicare oggi la riduzione di quelle stime come se fosse una scelta politica significa semplicemente confondere ruoli e responsabilità lungo la filiera amministrativa”.

E ancora: “Il punto vero resta un altro: il progetto originario mobilitava circa 72 milioni di investimenti, mentre quello attuale si ferma a poco più di 20. Ed è su questa differenza – circa 50 milioni di euro in meno per la città – che dovrebbe concentrarsi il dibattito pubblico. Perché la differenza tra visione e amministrazione non è tra filosofia e praticità. È tra chi lavora per portare grandi investimenti in una città e chi rivendica come successo il fatto di averli ridotti”.

E non è mancata la risposta dell’ex sindaco Federico Basile: “Sono disponibile a un confronto aperto sull’I-hub e sull’intera vicenda. L’ex assessora scelga liberamente data, ora e luogo. Pongo soltanto due condizioni molto semplici: che il confronto si svolga in un luogo pubblico e che sia trasmesso in diretta Facebook, così che tutti i cittadini possano ascoltare direttamente e farsi una propria opinione. Da parte mia c’è la massima disponibilità”.

“Risparmiati 34 milioni di euro con il nuovo progetto”

Mette in evidenza Basile: “Come ha sottolineato anche Cateno De Luca nelle scorse ore, Carlotta Previti ha avuto sicuramente una visione, ma senza concretezza rischia di restare soltanto filosofia. L’attuale progetto I-hub rappresenta proprio la scelta di rendere l’opera concretamente realizzabile. Si tratta di edifici per co-working, Centro di ricerca e parco urbano, inserito nel Programma nazionale Metro Plus e Città medie sud 2021-2027 e finanziato dall’Unione europea con 23 milioni (oltre 3.5 per le demolizioni) di euro. L’area destinata all’intervento, di circa 12.000 mq, si trova in posizione strategica, vicino al mare e al centro città, a pochi passi dalla Stazione centrale e dal nodo multimodale che collega ferrovia, strada e mare, confinante con via Santa Cecilia e via Don Blasco. Grazie alla scelta di spostare subito la collocazione della struttura senza rinunciare al progetto, sono stati risparmiati oltre 34 milioni di euro. Il progetto iniziale, che prevedeva la realizzazione dell’I-hub accanto all’ex Dogana, aveva vincolato un investimento potenziale di 71 milioni di euro che, già solo per le demolizioni ha dimostrato un sovradimensionamento di ben 11 milioni di euro, passando da 14 a 3.5 milioni di euro”.

Continua l’ex sindaco e ora ricandidato: “Il tutto senza contare l’inserimento urbanistico previsto con tre nuovi corpi di fabbrica, ciascuno di quattro piani fuori terra per un’altezza complessiva di circa 12 metri, e con un recupero di aree pubbliche estremamente limitato. Trasferendolo in un’area comunque strategica e in seguito all’accordo con l’Agenzia del Demanio, che ha ceduto un altro spazio adiacente, siamo riusciti a rendere l’opera realizzabile e a ridurre significativamente i costi. L’intervento prevede la realizzazione di spazi di co-working per professionisti, startup e imprese, un centro di ricerca dedicato all’innovazione scientifica e tecnologica, un polo direzionale e un parco urbano sostenibile, con edifici progettati secondo standard Nzeb (Near Zero Energy Building) e dotati di tecnologie ad alta efficienza energetica”.

E conclude: “L’area dove originariamente era previsto l’I-Hub invece rientra nella più ampia strategia di rigenerazione urbana tra aree verdi, parcheggi e percorsi che dal mare porteranno al centro commerciale della città, e viceversa. Attendiamo Carlotta Previti per un confronto. Così magari avrà modo di spiegarci perché avremmo dovuto spendere 14 milioni di euro per le demolizioni quando ne sono bastati 3.5. E ci soffermeremo sui temi attuativi in relazione alle tempistiche di spesa delle originarie coperture finanziarie”.

