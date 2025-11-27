“I lavoratori del Teatro di Messina nel disegno di legge di stabilità regionale”

L'annuncio dell'assessora Elvira Amata: "È fondamentale valorizzare il lavoro di chi mantiene viva la nostra tradizione teatrale"

MESSINA – L’assessora regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata punta a far inserire nel disegno di legge di stabilità regionale “uno specifico articolo di legge che consente il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera dei lavoratori” del Teatro Vittorio Emanuele di Messina “dalla data di approvazione delle tabelle di equiparazione approvate dalla Giunta regionale già nell’anno 2014”. La politica messinese ha detto di condividere “l’esigenza già manifestata e avvertita da tempo di assicurare ai lavoratori il pieno riconoscimento dell’anzianità e della carriera maturata”. Da qui l’inserimento della questione nel disegno di legge.

Amata ha spiegato: “Un altro significativo passo avanti rispetto a quanto già fatto da questo Governo per i lavoratori del Teatro con l’art. 78 della legge regionale 3/2024 che li ha equiparati a quelli delle altre Istituzioni regionali. Un impegno che ho preso fin dal mio insediamento. È fondamentale valorizzare e rispettare il lavoro di chi contribuisce quotidianamente a mantenere viva la nostra cultura e tradizione teatrale. Questa nuova proposta rappresenta un passo importante per continuare ad assicurare pari diritti e tutele ai lavoratori del Teatro di Messina, che da troppo tempo hanno vissuto una condizione di disparità ingiustificata. La Regione conferma il proprio impegno nel sostenere e nel tutelare il settore culturale e tutti i suoi protagonisti, elemento chiave per la promozione del turismo culturale siciliano”.