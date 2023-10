I marciapiedi rinnovati fanno gola agli incivili - Tempostretto

La polizia municipale di Messina deve essere più presente. E la campagna "mancastamanera" dell'amministrazione comunale che fine ha fatto?

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Marciapiedi nuovi? Molto comodi…”

Ancora un esempio di pessima educazione. Il marciapiede serve ai pedoni non alle macchine. E’ un concetto semplice che non riesce ad entrare in testa a tanti automobilisti messinesi. Ma, ancora una volta ci chiediamo, dov’è la polizia municipale? E la campagna “mancastamanera” dell’amministrazione comunale?