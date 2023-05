I Master della Power Team sesti al Trofeo S. Lucia delle Quaglie - Tempostretto

"Il gruppo è in forte crescita" dice soddisfatto, sportivamente e umanamente, il responsabile tecnico Alessandro Frisone

SIRACUSA – I nuotatori Master della Power Team Messina raccolgono un sesto posto di squadra al 18° Trofeo Santa Lucia delle Quaglie. La manifestazione, organizzata dal Circolo Canottieri Ortigia 1928, a cui hanno partecipato domenica scorsa alla piscina olimpionica della Cittadella dello Sport di Siracusa, li ha visti raccogliere diverse medaglie. Un bel miglioramento rispetto alle recenti Regionali, ma come sottolinea sportivamente il responsabile tecnico Alessandro Frisone mancava qualche società rispetto a quell’appuntamento.

“Ci siamo presentati a Siracusa con 15 atleti – spiega il tecnico Alessandro Frisone – e abbiamo fatto 30 gare individuali, più le 5 staffette. Due nostre atlete Lo Grande e Mondo sono under25 e quindi non portavano punti. Il sesto posto di squadra certifica che il gruppo è in forte crescita, nonostante le gare in questa fase estiva siano in vasca da 50 metri e noi ci alleniamo in un impianto da 25 metri. Sono soddisfatto perché tutti hanno migliorato i propri crono, sinonimo del fatto che il lavoro fatto sta dando risultati. Oltre alla soddisfazione per le prestazioni e i tempi ottenuti, sono soddisfatto del gruppo che si è formato, siamo molto coesi e affiatati”.

La Power Team Messina, settore Master, in trasferta a Siracusa

Le medaglie della Power Team

Alessandro Frisone, oltre ad essere il tecnico, è anche atleta e ci ha confidato che non è semplice allenare, e seguire il gruppo, e al tempo stesso prepararsi individualmente poi per gareggiare. Ma ha realizzato la miglior prestazione per i messinesi, in base al punteggio Fin, nei 100 stile libero con un punteggio di 872,61. Tra le donne invece, nonostante non gli valga l’oro, la prestazione migliore è di Maria Calapai nei 50 stile libero in 831,96. Ricordiamo che quanto più il punteggio si avvicini ai 1000 punti tanto più il crono nuotato è vicino al record italiano della categoria.

Il totale delle medaglie raccolte è di 19 medaglie: 8 ori, 7 argenti e 4 bronzi. Sedici dalle gare individuali, altre tre dalle staffette.

Oro: Giulia Mondo U25 400 stile libero e 200 stile libero, Caterina Peditto M35 50 dorso e 50 stile libero, Giuseppe Grasso M30 100 rana, Alessandro Frisone M30 100 stile libero e 200 stile libero, Gabriele Grifò M25 100 farfalla.

Argento: Erica Lo Grande U25 400 stile libero e 200 stile libero, Maria Calapai M25 50 dorso, Annalisa Sorrenti M35 50 dorso e 50 stile libero, 4×50 mista mista (Sorrenti, Grifò, Calapai, Frisone), 4×50 stile libero maschile (Melazzo, Frisone, Grasso, Grifò).

Bronzo: Gabriele Grifò M25 50 farfalla, Maria Calapai M25 50 stile libero, Giuseppe Grasso M30 50 rana, 4×50 stile libero femminile (Sorrenti, Peditto, La Falce, Calapai).

