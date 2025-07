I Nomadi a Roccavaldina: la storica band apre l’Estate Roccese 2025

Il concerto in Piazza del Popolo il 28 luglio dalle 21.30. Poi un ricco cartellone di eventi tra band e commedie

ROCCAVALDINA – Sono I Nomadi il nome forte del cartellone della 48esima Estate Roccese. Roccavaldina si prepara a ospitare la storica band lunedì 28 luglio alle 21.30, a distanza di quasi un anno dall’evento che ha visto protagonista Roberto Vecchioni.

Il sindaco del borgo, Salvatore Visalli, ha sottolineato come l’evento, gratuito, sia stato organizzato con i fondi del dipartimento pari opportunità della presidenza del Consiglio. “Dopo il concerto dell’anno scorso di Roberto Vecchioni, Roccavaldina si prepara a ospitare un altro gruppo storico della musica italiana – ha spiegato il primo cittadino -. Siamo molto soddisfatti di aver organizzato un altro evento di livello per il nostro borgo”.

Ricco il programma che vedrà Piazza del Popolo, le frazioni di San Salvatore e Cardà, e la splendida Villa Cappuccini, impegnate per tutto agosto. Ci saranno spettacoli musicali con band e gruppi folk, esibizioni di ballo e commedie, ma anche giochi, cultura e showcooking.

Il programma

28 LUGLIO – ore 21.30 – Piazza del Popolo – “Nomadi” in concerto

01 AGOSTO – ore 21.30 – Frazione S. Salvatore – Spettacolo musicale proposto dal gruppo “De Colores

Band”

02 AGOSTO – ore 21.30 – Frazione S. Salvatore – Spettacolo musicale proposto dal gruppo Folk “I Sona

Sicilia”

04 AGOSTO – ore 21.30 – Piazza del Popolo – “Tombola”

05 AGOSTO – ore 21.30 – Villa Cappuccini – Commedia “Fiat Voluntas Dei” proposta dall’Associazione

Culturale “Saro Costantino” di Rometta

06 AGOSTO – ore 21.30 – Piazza del Popolo – “Saggio di Ballo” proposta dall’Associazione Different

Family

07 AGOSTO – ore 21.00 – Frazione Cardà – “Maccheronata” a cura dell’Associazione San Giuseppe –

Spettacolo musicale proposto dal gruppo “Ex Nova live band”

08 AGOSTO – ore 21.30 – Frazione Cardà – Commedia “I Turchi” proposta dall’Associazione Culturale

“Saro Costantino” di Rometta

09 AGOSTO – ore 21.30 – Piazza del Popolo – “Tombola”

10 AGOSTO – ore 21.30 – Villa Cappuccini – Commedia “Intimo per Donna” proposta dall’Associazione

Culturale “Colapesce” di Pace del Mela

11 AGOSTO – ore 21.30 – Piazza del Popolo – Concerto “Banda Musicale Antonino Abate”

12 AGOSTO – ore 21.30 – Villa Cappuccini – Commedia “Decameron” proposta dall’Associazione “Le

nuove immagini” di San Filippo del Mela

13 AGOSTO – ore 21.30 – Villa Cappuccini – Commedia “Matrimoni e…” proposta dall’Associazione

Culturale Ricreativa “Venetico per Tutti”

15 AGOSTO – ore 21.30 – Piazza del Popolo – “Tombola”

17 AGOSTO – ore 21.30 – Piazza del Popolo – “Tombola”

18 AGOSTO – ore 21.30 – Villa Cappuccini – Commedia “Il Ritorno di Ulisse” proposta dalla Compagnia

Teatrale “Figghi di stu mari” di Venetico

21 AGOSTO – ore 20.30 – Piazza del Popolo – “Le valli del Mito e della Musica” Enogastronomia,

Showcooking, Cultura e Musica – a cura del Gal Taormina Peloritani

