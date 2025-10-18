I parcheggi per disabili “siano usati nel modo giusto”: Pergolizzi chiede verifiche

Nel mirino del presidente del Consiglio la presunta pratica messa in atto da cittadini che li userebbero anche senza la presenza fisica del titolare del tagliando

MESSINA – Nello Pergolizzi ha chiesto verifiche sul corretto utilizzo degli stalli di sosta riservati alle persone con disabilità. In una nota inviata all’assessore alla Polizia municipale Roberto Cicala e al comandante Giovanni Giardina, il presidente del Consiglio comunale ha spiegato di aver ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini sul presunto uso improprio.

Pergolizzi ha chiesto che si verifichi “che l’utilizzo degli stalli e dei relativi contrassegni avvenga nel pieno rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, ossia in presenza della persona titolare del contrassegno disabili e non da parte di familiari o altri soggetti che ne facciano uso per fini personali”.