"I rifiuti raccolti nel torrente Fiumara Guardia sono ancora lì" - Tempostretto

Una nuova segnalazione da parte dello stesso lettore che aveva sollevato il problema a settembre

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. 26 luglio: il degrado del torrente Guardia. 14 settembre: “Il torrente Fiumara Guardia appena pulito e già preda degli incivili”. Lo stesso lettore dell’ultima segnalazione ci scrive ancora: “Sono trascorsi circa due mesi dalla pulizia dalle canne di bambù e la ditta incaricata ha ammucchiato rifiuti di qualsiasi genere lungo tutto il torrente. Ultimo controllo da parte mia il 20 ottobre 2023: i rifiuti raccolti sono ancora lì, lasciati in sacchi neri, per tutto il torrente”.

Continua il cittadino: “Circa un mese fa, l’acquazzone aveva già trascinato diversi di questi rifiuti per il letto del torrente, rendendo vano il lavoro precedente. E chi ha programmato i lavori non ha controllato la fase finale. E tutto ciò dopo che la vostra redazione ha raccolto a suo tempo la mia precedente segnalazione. Le canne in una zona stanno ricrescendo, nascondendo i sacchi neri”.

Facciamo nostro l’appello del lettore alle istituzioni affinché intervengano immediatamente.

Articoli correlati