I rimedi per il raffreddore, funziona veramente? - Tempostretto

REDAZIONALE Come combattere davvero il raffreddore

REDAZIONALE – È abbastanza comune che durante il periodo invernale le difese immunitarie si abbassino e ti becchi un bel raffreddore con naso chiuso ma anche mal di gola, tosse, dolori alle ossa e addirittura qualche linea di febbre. Esistono diversi rimedi per stare meglio, tra cui molti ricorrono a soluzioni tradizionali, note anche come rimedi della nonna come bere una tisana allo zenzero, fare i suffumigi, riempire la borsa dell’acqua calda, preparare una tazza di latte con il miele. Ma funzionano davvero? Ecco spiegato perché in realtà non funzionano e come combattere davvero il raffreddore.

Perché i rimedi della nonna sono inefficaci?

Nel momento in cui provi alcuni rimedi della nonna più o meno diffusi contro il raffreddore e altri malanni stagionali, si ottiene solo un effetto placebo. In pratica, avendo fatto qualcosa, ti sembra di stare meglio ma in realtà non è esattamente così. Solitamente, queste soluzioni fai da te ti danno l’illusione di un miglioramento ma è solo temporaneo e illusorio. Forte è il fattore emotivo in questi casi perché la sensazione di benessere inziale è legata soprattutto al ricordo quando da piccoli la mamma o la nonna si prendeva cura di te quando eri malato. Certo, male non fanno e spesso aiutano a tenere idratate le mucose come nel caso dei suffumigi, ma per riprendersi davvero e superare il malessere legato alle sindromi da raffreddamento, occorre far ricorso a soluzioni farmacologiche. Nessun rimedio della nonna aiuta a contrastare l’azione di virus e batteri stagionali come invece fanno i medicinali e farmaci, anche da banco, acquistabili anche comodamente online su DocPeter codice sconto primo ordine

Come contrastare davvero il raffreddore?

Per combattere il raffreddore e le sindromi da raffreddamento tipiche della stagione fredda, meglio lasciar stare i rimedi casalinghi ma meglio ricorrere ai farmaci, a patto di sapere bene quale usare e assumere per assicurarti il risultato desiderato, cioè tornare a stare meglio e respirare liberamente. Si usano farmaci con principio attivo ibuprofene per ottenere un’azione antiinfiammatoria perciò perfetta soprattutto in caso di forte mal di gola legato a laringite e faringite oppure raffreddore insistente provocano dalla sinusite. Lo stesso vale per l’otite che si accompagna a un dolore forte a uno o entrambi le orecchie. Più in generale, tutti i farmaci antinfiammatori non steroidei, detti FANS, sono perfetti contro dolore e infiammazione. Contro il raffreddore sono molto efficaci i farmaci e prodotto che contengono acido acetilsalicilico, come la famosa Aspirina. Tuttavia, esistono anche farmaci equivalenti che costano meno e hanno lo stesso identico effetto. Invece, il paracetamolo è il principio attivo presente nei farmaci che abbassano la febbre perciò da assumere quando il termometro segna una temperatura maggiore di 38,5° C. Tutti elencati fino ad ora sono farmaci da banco cioè che non necessitano della prescrizione medica, significa che possono essere autosomministrati alla comparsa dei primi sintomi a discrezione. Invece, antibiotici, come quelli a base di amoxicillina, si ottengono solo con la prescrizione medica per curare infezioni causate da batteri.