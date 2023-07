"I topi in via Nino Bixio e la mia cliente bloccata in negozio" - Tempostretto

La segnalazione di una parrucchiera. E l'amministrazione comunale fa sapere: "Ci sono duemila trappole in città e interveniamo dove c'è bisogno"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Faccio la parrucchiera in centro e devo tenere la porta sbarrata. Non posso mai rinunciare all’aria condizionata, con i costi che ne conseguono. I topi sono tanti, ho visto un aumento, e l’altro giorno una mia cliente, in via Nino Bixio, è rimasta bloccata in negozio perché un grande topo s’aggirava sul marciapiede. In generale, se trovo efficiente Messina Servizi per quanto riguarda la raccolta quotidiana dei rifiuti, lo stesso non posso dire per quanto riguarda la pulizia nelle strade, che lascia a desiderare. Servono trappole e più pulizia”.

Nei giorni scorsi abbiamo pure ricevuto una segnalazione relativa a via Risorgimento. Da parte sua, l’amministrazione comunale fa sapere che “ci sono duemila trappole distribuite in città, geolocalizzate. E, lì dove registriamo le segnalazioni, monitoreremo la situazione per intervenire con efficacia”.

L’immagine è di repertorio.