Iacp. Alloggi sfitti e caso Zafferia, le proposte dell’Unione inquilini

MESSINA -La “fame” di edilizia residenziale pubblica a Messina. Il problema degli alloggi sfitti, delle famiglie in condizioni di bisogno e delle palazzine di Zafferia. Nei giorni scorsi una delegazione dell’Unione inquilini è stata ricevuta presso la sede dell’Iacp di Messina dal presidente Beppe Picciolo, dal vicepresidente Emilio Fastuca e dalla direttrice generale Maria Grazia Giacobbe.

Il tema principale affrontato ha riguardato “la grave situazione delle palazzine della frazione di Zafferia, interessate da tempo da diffuse infiltrazioni d’acqua che stanno provocando criticità strutturali, con evidenti segni di cedimento e inclinazioni degli edifici. Come chiarito dai vertici Iacp, il problema è oggetto di attenzione da tempo ma l’avvio degli interventi di sistemazione ha incontrato ostacoli di natura tecnica e amministrativa, legati in particolare alla complessa interlocuzione con soggetti proprietari diversi dall’Istituto”, fa sapere l’Istituto autonomo case popolari.

“La priorità della sicurezza idrogeologica a Zafferia

“La situazione coinvolge circa una trentina di famiglie: su 45 alloggi molte abitazioni risultano attualmente vuote, poiché gli assegnatari – spesso con gravi problemi di salute – sono stati costretti ad allontanarsi temporaneamente dalle proprie case”. Sul punto è intervenuto il presidente dell’Iacp di Messina, Beppe Picciolo, che ha dichiarato: “Siamo pienamente consapevoli delle criticità delle palazzine di Zafferia e della preoccupazione e dei rischi vissuti dagli inquilini. Le problematiche strutturali sono reali e complesse, l’Istituto aveva avviato verifiche tecniche approfondite e sta lavorando per superare le difficoltà legate alla pluralità delle proprietà. Stessa criticità la abbiamo su alcuni alloggi del Comune di Patti. Il nostro obiettivo è individuare soluzioni concrete e sostenibili, compatibilmente con le risorse disponibili dell’Iacp e con l’impegno a reperire ulteriori risorse utili per mettere in sicurezza il territorio, per garantire sicurezza e dignità abitativa, coinvolgendo tutte le Istituzioni preposte alla prevenzione e alla riqualificazione della sicurezza idrogeologica delle nostre strutture. In primis la prefetta Di Stani e i sindaci dei Comuni interessati”.

“Una riconversione parziale a uso abitativo delle botteghe Iacp sfitte”

Un ulteriore punto discusso nel corso dell’incontro ha riguardato la riqualificazione delle botteghe Iacp, sia nella zona di Zafferia, sia nel centro cittadino. Attualmente molti di questi locali risultano chiusi; l’Unione Inquilini ha avanzato la proposta di una loro riconversione parziale a uso abitativo, ipotizzando come destinatari prioritari gli studenti universitari, categoria che da tempo soffre una forte carenza di alloggi e di garanzie abitative.

Anche su questo aspetto “il presidente Picciolo ha evidenziato l’apertura dell’ente, sottolineando come la valorizzazione delle botteghe possa rappresentare una possibilità concreta sia in termini economici sia di recupero del patrimonio, nel rispetto delle normative vigenti e delle esigenze del territorio. Nel corso dell’incontro sono stati inoltre affrontati altri casi critici: dalle assegnazioni a persone con morosità pregresse dovute a cause non imputabili agli inquilini, che rischiavano la perdita dell’alloggio per problematiche burocratiche, fino alle situazioni di nuclei familiari fragili con persone con disabilità. In alcuni casi, pur essendo stati indicati dal Comune, gli assegnatari non hanno ancora ricevuto riscontro a causa di problemi legati all’agibilità o alla disponibilità degli immobili”, si legge nella nota dell’Istituto.

Al termine dell’incontro, il rappresentante dell’Unione Inquilini di Messina, Luca Donato, ha sottolineato: “Rileviamo che i vertici Iacp hanno dimostrato piena consapevolezza delle problematiche esposte, inquadrando correttamente i nodi sulla base dei dati forniti. Ci è stata presentata un’agenda di controlli e interventi. Presa atto di una rinnovata sensibilità, auspichiamo che possano arrivare presto le prime risposte, in grado di rassicurare gli inquilini a rischio e coloro che si trovano bloccati in situazioni di impasse”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Picciolo: “L’incontro con l’Unione Inquilini rappresenta un passaggio significativo di confronto e trasparenza. Le criticità emerse, dalla situazione di Zafferia fino ai casi che riguardano i nuclei più fragili, sono questioni che l’Iacp affronta con senso di responsabilità e piena consapevolezza del proprio ruolo pubblico”.

