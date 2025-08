“Icaro – l’ultimo volo”, 8 tappe per Luca Fiorino nelle periferie

A bordo di una motoape, da stasera fino all'11 agosto, l'attore gira Messinai e racconta la marginalità sociale in un testo di Salvatore Arena

MESSINA – Debutta stasera, alle 19, al campetto della Canonica di Salice, “Icaro- l’ultimo volo” con Luca Fiorino e la regia di Nicola Alberto Orofino. Il testo, scritto da Salvatore Arena, racconta le vicende di Vanni, un uomo ai margini, proveniente da un contesto fortemente penalizzato ma capace di grandi slanci e fortemente visionario.

“Il racconto si sviluppa attraverso immagini vive e poetiche, che riflettono sull’esclusione sociale ma anche sulla capacità di resistere con dignità, ironia e desiderio. Fiorino, a bordo di una MotoApe allestita come un moderno carro di Tespi, sarà in scena da stasera all’11 agosto in vari luoghi periferici della città, da Giostra a Sperone, da Camaro a San Placido Calonerò, passando per Briga Marina e Ortoliuzzo”, si legge nella presentazione.

“Il progetto, inserito nella rassegna Periferie Teatrali della Fondazione Messina per la Cultura, mira ad una crescita culturale e sociale di contesti e zone urbane di particolare vulnerabilità. e pone il suo focus sul dialogo che si viene a creare tra una proposta culturale sperimentale, poetica e popolare e gli abitanti delle circoscrizioni appartenenti alle aree urbane considerate più fragili. Spazi scenici non convenzionali: parchi, piazze, cortili, strade trasformati in palcoscenici a cielo aperto”.

Il calendario



Di seguito le date e i luoghi (sempre alle ore 19):

4 agosto: Campetto della Canonica di Salice

5 agosto: Piazzetta dei Santi Nicola e Paolo di Briga Marina

6 agosto: Villetta Anfiteatro Sperone

7 agosto: Piazza della Chiesa di San Matteo a Giostra

8 agosto: Parco Urbano delle Arti Talita Kum- Camaro Superiore

9 agosto: Piazzetta di Torre Faro

10 agosto: Chiostro del Monastero Benedettino di San Placido Calonerò

11 agosto: Piazzetta dei Pescatori di Ortoliuzzo