Il 118 di S. Teresa di Riva ha cambiato sede, trasferito nei locali del Polo socio-sanitario - Tempostretto

Il Pte in funzione dal 17 dicembre

S. TERESA DI RIVA – Il Pte (presidio territoriale di emergenza) e il 118 di S. Teresa di Riva hanno cambiato sede. Dai locali al piano terra del palazzo municipale, sul lungomare, sono stati trasferiti in qelli dell’ex Pretura, trasfromata in un Polo socio-sanitario che servirà l’intero comprensorio. I nuovi locali sorgono sempre sul lungomare, alla periferia nord del centro jonico. L’Asp di Messina ha reso noto anche il numero telefonico che è: 0942792810. Per motivi logistico-amministrativi il Pte entrerà in attività domani 17 Dicembre, mentre il servizio del 118 è in atto operativo.