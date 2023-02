La nazionale Under 21 torna a Reggio dopo vent'anni: a marzo amichevole con l'Ucraina - Tempostretto

Gli azzurrini tornano a disputare un match al "Granillo" dopo la gara con la Polonia del novembre 2001

REGGIO CALABRIA – Tornano allo Stadio comunale “Oreste Granillo” dopo 21 lunghi anni gli “azzurrini” dell’Under 21.

Due amichevoli in tre giorni con Serbia e Ucraina

Giusto in queste ore è stato infatti reso noto il calendario dei prossimi impegni dell’ “Under” italiana, che disputerà due amichevoli nell’arco di tre giorni, una venerdì 24 e l’altra lunedì 27 marzo: saranno le ultime due prove generali in vista della fase finale dell’Europeo che vedrà l’Under 21 azzurra impegnata in Romania, in un girone forte anche di Norvegia, Svizzera e Francia.

Il 24 marzo, l’Italia sfiderà la Serbia sul terreno di gioco di Backa Topola, nell’estremo Nord del Paese slavo: in 6 precedenti il bilancio è di perfetta parità (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il match di Reggio: con l’Ucraina 4 precedenti (e 3 vittorie)

Tre giorni dopo sarà invece il turno di Italia-Ucraina, con gli azzurrini che torneranno a giocare nella città dello Stretto dopo oltre 21 anni; nel novembre 2001 si giocò a Reggio la gara contro la Polonia valida per le qualificazioni all’Europeo (risultato finale, 0-0).

Quattro i precedenti con gli “under” ucraini: tre le vittorie per l’Italia, una per l’Ucraina. Ultimo di questi 4 match disputati l’amichevole giocata nel 2013 a Bassano del Grappa: gli “azzurrini” prevalsero di misura grazie al gol di Ciro Immobile.

E il 24 marzo al “Granillo” non saranno in campo esclusivamente valori sportivi, vista la notevole solidarietà già tributata dalla cittadinanza reggina alla comunità ucraina già presente a Reggio e ai tanti ucraini che hanno raggiunto questi luoghi dopo lo scoppio della guerra con la Russia.

Articoli correlati