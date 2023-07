Il bimbo caduto dal terrazzo è fuori pericolo, sciolta la prognosi al Policlinico - Tempostretto

Era caduto il 21 luglio a Villafranca Tirrena. L'emozione del padre che sui social ringrazia gli operatori sanitari e chi gli è stato vicino

VILLAFRANCA – Il bambino è fuori pericolo. La prognosi è stata sciolta e il bimbo di sei anni caduto dal balcone è salvo. Ad annunciarlo è stato il padre su Facebook e dal Policlinico di Messina è arrivata la conferma. , Lo scorso 21 luglio era caduto dal terrazzo di un palazzo di via Tomasi di Lampedusa, a Villafranca Tirrena. Portato d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina, era ricoverato in prognosi riservata.

I ringraziamenti e l’emozione del padre

In questi giorni sempre il padre ha ringraziato i sanitari, il sindaco e tutti coloro che hanno espresso vicinanza: “Spero che riesca ad esprimere il mio pensiero nelle mie umili parole. Innanzitutto vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento particolare della mia vita. Un ringraziamento al primo cittadino di Villafranca Tirrena, Antonino Giuseppe Cavallaro, per il suo impegno assieme alla moglie e l’importante appoggio umano e affettuoso nei miei confronti. Un ringraziamento agli operatori dell’ambulanza Boccetta-Castanea-Margherita”.

E ancora: “Un elogio al dottor Sergio De Francesco, agli operatori della centrale operativa 118, all’equipaggio dell elisoccorso, dottor Nino La Malfa e infermiere Vincenzo Andaloro, per tempestività e professionalità avute nei confronti del mio piccolo. Alle persone che tempestivamente hanno dato il primo soccorso e allertato il 118. Alla polizia municipale e i carabinieri della piccola comunità di Villafranca Tirrena. Ai dottori e personale sanitario del Policlinico Universitario di Messina. E tutti quanti, amici e dottori, che si sono impegnati per la vita del mio piccolino. Un ringraziamento affettuoso anche alle persone virtuali di Fb per l’amore e le belle parole di cuore che hanno espresso nei suoi confronti. Grazie”.