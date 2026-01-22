 Nuovo asilo nido al rione Taormina, arrivano gli arredi

Marco Ipsale

giovedì 22 Gennaio 2026 - 09:30

Messina. Lavori in stato avanzato per la struttura da 27 posti

27 bambini nella fascia di età da 0 a 2 anni. Il nuovo asilo nido al rione Taormina potrebbe ospitarli dal prossimo anno educativo, visto che è già stata aggiudicata la fornitura e installazione degli arredi.

La Dina Professional Srl di San Giovanni La Punta si è aggiudicata l’appalto per un valore di 86 mila euro.

Il bando non riguarda solo i mobili interni, ma anche l’allestimento degli spazi esterni, fondamentali per l’attività educativa e ludica dei piccoli ospiti.

Dalle baracche alla rinascita del quartiere

Il nuovo asilo nido comunale sorge dove un tempo c’erano le baracche, rappresentando un esempio tangibile di risanamento e rinascita per la zona sud. La struttura è stata progettata con un’organizzazione funzionale degli spazi: l’edificio ospiterà una zona comune, un’area pranzo con cucina e dispensa, locali per il riposo e aule distinte per “piccoli” e “grandi”.

Sono previsti inoltre uffici per la didattica, un deposito passeggini e servizi igienici dedicati. Da quasi tutti gli ambienti sarà possibile accedere direttamente all’area esterna, che vanta un giardino di 160 metri quadri.

