Il Camaro 1969 diventa centro di formazione dell'Acr Messina - Tempostretto

Il Messina si affida al Camaro 1969 per il settore giovanile. Allenamenti e gare si disputeranno a "L'Ambiente Stadium", responsabile del settore Antonio D'Arrigo

MESSINA – Acr Messina comunica di avere definito la composizione della struttura dirigenziale che si occuperà della gestione e dello sviluppo del settore giovanile. Il club si avvarrà dell’esperienza e della professionalità del management dell’Ssd Camaro 1969, club tra i più apprezzati in ambito giovanile anche fuori dai confini regionali.

Antonio D’Arrigo è stato nominato responsabile del settore giovanile, coordinatore tecnico sarà Pasquale Rando, Davide Manzo il direttore operativo. Per i tre dirigenti messinesi si tratta di un ritorno all’Acr Messina, con cui hanno collaborato con mansioni diverse nella stagione 2019/2020. La società potrà contare, inoltre, sulla consulenza esterna di Claudio Lucchini, per nove anni responsabile scouting area Sud Italia del settore giovanile dell’Atalanta.

Nei prossimi giorni verrà completato l’organigramma dirigenziale e saranno definiti gli staff tecnici delle formazioni che prenderanno parte ai campionati nazionali. Si informa infine che tutte le squadre giovanili dell’Acr Messina svolgeranno gli allenamenti settimanali e disputeranno le gare ufficiali presso “L’ambiente Stadium” di Bisconte.

La nota del Camaro 1969

Ssd Camaro 1969 comunica i programmi societari e le novità relative alla stagione 2023/2024. Quella appena iniziata sarà un’annata di profondo cambiamento per la società, che non prenderà parte ai campionati Figc con le proprie squadre giovanili, rinunciando così, seppur con dispiacere, alla partecipazione ai tornei Elite Under 15 e Under 17 e al campionato Juniores.

Il lavoro dei vertici dirigenziali e dello staff del Camaro proseguirà all’Acr Messina, seguendo così una strada nuova, certamente ricca di ostacoli ma assolutamente stimolante e coinvolgente. Una decisione presa con il cuore e con la grandissima voglia di provare con determinazione a contribuire alla crescita della società che rappresenta la città in ambito professionistico.

Il Camaro, con i propri uomini e le proprie strutture, si legherà per i prossimi tre anni al settore giovanile dell’Acr Messina: il lavoro è già iniziato e prossimamente verranno assegnati, e comunicati, gli incarichi dirigenziali e tecnici, e si procederà alla costruzione degli organici delle formazioni che prenderanno parte ai campionati nazionali.

Il Camaro però non interromperà la propria attività con la Scuola Calcio, anzi rilancerà diventando centro di formazione Acr Messina, ponendo in essere le basi per un’ulteriore crescita e provando anche a dare linfa al settore giovanile biancoscudato.