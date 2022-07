"Il cammino di Cateno", De Luca a piedi fino a Palermo: "Voglio riscoprire persone e luoghi" - Tempostretto

L'ex sindaco di Messina in viaggio verso Palazzo d'Orleans. Partenza da Fiumedinisi alle 5 del mattino

FIUMEDINISI – Inizierà domani mattina da Fiumedinisi alle 5 “Il cammino di Cateno”. Il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca percorrerà a piedi oltre 340 km attraversando ben 49 comuni per arrivare il 29 luglio a Palermo. Un’impresa che simboleggia in qualche modo lo sforzo che richiede arrivare all’obiettivo: liberare la Sicilia dalla banda bassotti politica.

Il percorso in 10 giorni prevede più tappe intermedie. A scandire il cammino il momento dedicato ai punti programmatici. Ogni giorno Cateno De Luca presenterà alla cittadinanza i “comandamenti” del suo programma di Governo. Si comincia domani con il 1° punto proprio da Messina dove l’arrivo è previsto alle 11:30 circa in piazza Unione Europea.

«Camminerò tra la gente – ha spiegato Cateno De Luca- prendendomi il tempo necessario per osservare e vivere luoghi e persone. Il mio cammino sarà un percorso per riscoprire il territorio, al fianco di quei cittadini ai quali troppo spesso la politica non sa dare risposte. Io non soltanto voglio provare a trovarle quelle risposte, ma voglio che i cittadini sappiano che sto prendendo un impegno direttamente con loro. Realizzare il mio programma di governo, rivoluzionare il sistema politico e attuare finalmente il cambiamento di cui abbiamo bisogno».

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 1° GIORNO DI CAMMINO:

47.3 km (31.7 km a piedi / 15.6 km in bici)

MATTINA: 33.7 km (18.1 km a piedi / 15.6 km in bici)

ORE 5.00: PARTENZA DA FIUMEDINISI (PIAZZA MATRICE)

A piedi 0.9 km fino all’ingresso di FIUMEDINISI (chiesa Madonna delle Grazie)

Bici 5.5 km

ORE 5:30 NIZZA DI SICILIA (MUNICIPIO)

A piedi 2.4 km sul lungomare

ORE 6:15 ALI’ TERME (bar Gala – fine centro abitato)

Bici 3.5 km

ORE 6:30 ITALA (ITALA MARINA, arredamenti Berlinghieri – inizio centro abitato)

A piedi 2.7 km

ORE 7:15 SCALETTA ZANCLEA (SCALETTA MARINA, Esse gioielli – fine centro abitato)

A piedi 2.9 km fino a Bar De Luca

ORE 7:30 MESSINA (BRIGA MARINA, BAR DE LUCA) PAUSA FINO ALLE ORE 8:00

Bici 2 km

ORE 8:15 MESSINA (SANTA MARGHERITA MARINA, sul lungomare ad altezza IDF cioccolateria)

A piedi 4.6 km

ORE 9:30 MESSINA (MILI MARINA, Parcolandia)

Bici 1.7 km

ORE 9:40 MESSINA (TREMESTIERI, centro commerciale)

A piedi 7.5 km tramite SS 114 e Via La Farina

ORE 11:15 ARRIVO A MESSINA (PIAZZA MUNICIPIO)

ORE 11:30 PRESENTAZIONE DEL PRIMO COMANDAMENTO PROGRAMMATICO

POMERIGGIO: 13.6 km a piedi

ORE 16:30 PARTENZA DA MESSINA (PIAZZA MUNICIPIO)

A piedi 5.9 km

ORE 18:15 MESSINA (GROTTE, M’AMA BEACH CLUB) PAUSA fino alle 19

A piedi 7.7 km passando da lago grande (Via Lago Grande) e da lago piccolo (Via Nuova, fino al lungomare)

ORE 21:00 ARRIVO A TORRE FARO PIAZZA DELL’ANGELO segue rinfresco

ORE 21.30 CONCERTO CONFRONTO MESSINA TORRE FARO PIAZZA DELL’ANGELO

