Il cane fiuta la droga, un arresto per spaccio a Santa Lucia Sopra Contesse - Tempostretto

MESSINA – Una perquisizione domiciliare della polizia in un’abitazione a Santa Lucia Sopra Contesse. In azione gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile con il suppporto della Squadra cinofili della Questura di Reggio Calabria. Così un cane di nome Kent fiuta hashish e marijuana in una scarpiera all’interno di due contenitori in vetro. Da qui l’arresto di un trentanovenne messinese, pluripregiudicato e con precedenti, per detenzione e spaccio di droga. Sempre i poliziotti hanno trovato altri hashish e marijuana su un comodino accanto al letto del trentanovenne.

In totale sono stati sequestrati 57 grammi di marijuana e circa 22 grammi di hashish. Con la droga, sotto sequestro anche la somma di 1.830,00. Il presunto pusher è ora ai domiciliari, come confermato dal giudizio per direttissima.