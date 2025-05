Il cane Urban fiuta la droga in una casa di Camaro S. Paolo, 33enne a Gazzi

Operazione della Squadra mobile di Messina con il supporto dell'Unità cinofila della Guardia di finanza

MESSINA – Controlli nel rione Camaro San Paolo e un cane di nome Urban a fiutare la droga. I poliziotti della Squadra Mobile di Messina hanno trovato nell’abitazione di un trentatreenne messinese 80 grammi di cocaina, in una busta in cellophane, nel cassetto del lavabo sospeso nel bagno. E hanno pure trovato, durante la perquisizione domiciliare, un’altra busta con circa 10 grammi di crack, oltre ad altro materiale per l’uso e il confezionamento della sostanza. Inoltre, in camera da letto, i poliziotti hanno scovato un piccolo contenitore con all’interno due involucri in carta stagnola contenenti cocaina. Da qui l’arresto del 33enne in flagranza di reato per spaccio di droga.

I poliziotti sono stati supportati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza. In particolare, il cane Urban ha aiutato gli investigatori nella ricerca della sostanza stupefacente, ora sottoposta a sequestro penale per i successivi approfondimenti investigativi.

Il trentatreenne prima è stato sottoposto ai domiciliari e, in seguito all’udienza di convalida, il giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Ed è stato portato nella Casa circondariale di Gazzi.

La foto è di repertorio.