Il caso Halloween a Santa Maria Alemanna e le concessioni d’uso dei beni vincolati

Se ne parlerà giovedì 13 novembre nel corso di un convegno organizzato da Legambiente

“Una cena, un matrimonio, una sfilata di moda in un museo, parco archeologico o in un un edificio monumentale vincolato… e persino una festa in tema Halloween possono considerarsi eventi compatibili con il carattere storico o artistico e con la destinazione culturale del patrimonio sottoposto a tutela?”.

Intorno alla questione centrale dell’equilibrio tra la necessità di preservare il bene e la sua valorizzazione, Legambiente, attraverso il suo Circolo dei Peloritani, ha organizzato la tavolo rotonda “Patrimonio in affitto” da Halloween nell’ex chiesa di Santa Maria Alemanna a Bulgari a Palazzo Ducale ”, che si terrà giovedì 13 novembre 2025, dalle ore 16 alle 19, nel Salone degli Specchi, Città Metropolitana di Messina.

L’iniziativa è stata promossa e curata dalla storica dell’arte e giornalista Silvia Mazza, che sulla rivista “Finestre sull’Arte” ha sollevato il caso della chiesa di Santa Maria Alemanna data in concessione “senza l’obbligatoria autorizzazione della Soprintendenza di Messina”. L’incontro, infatti, serve a chiedersi se la gestione privata sia sempre in grado di conciliare l’interesse economico con la tutela del valore culturale e si inserisce nel dibattito pubblico in merito alla giusta ponderazione di questi interessi, ma anche sui criteri di selezione dei concessionari e alla trasparenza delle procedure di assegnazione.

Dopo i saluti di Franco Parisi, presidente Circolo Legambiente dei Peloritani, oltre a Silvia Mazza, interverranno Orazio Micali, soprintendente dei Beni culturali di Messina, Gianfranco Zanna, responsabile nazionale Beni culturali di Legambiente, Nino Principato, architetto esperto di Storia Patria, e Alfio La Rosa, presidente Federconsumatori Sicilia.

