Il caso tesseramenti, Siracusano: “Basta veleni, serve fiducia nel nuovo Pd”

Per il componente del Coordinamento provinciale dei Democratici di Messina, occorre voltare pagina "senza delegittimare a mezzo stampa"

MESSINA – Alcuni iscritti sollevano un “caso tesseramenti cartacei” nel Partito democratico. A loro avviso, si tratta di “una violazione del regolamento” e per questo hanno chiesto una maggiore tutela delle “comunità democratiche che si sono attenute alle regole e ai dettami statutari e regolamentari”, con l’iscrizione solo online. Poche ore dopo, interviene Domenico Siracusano, componente del Coordinamento provinciale del Pd di Messina: “In questi mesi di lavoro all’interno del Coordinamento provinciale, ho creduto e voglio continuare a credere che il Partito democratico possa cambiare e tornare ad essere un punto di riferimento per la trasformazione del nostro territorio. Serve un investimento di fiducia, a partire da ciascuno di noi, tra tutte le diverse componenti che animano la vita del partito”.

Continua l’esponente politico, ex Articolo Uno: “L’intervento di un gruppo di iscritti su presunte irregolarità nelle procedure del tesseramento getta un’ombra sulla trasparenza e sulla linearità di questa fase che precede lo svolgimento del Congresso provinciale. Non serve a nessuno, se non ai nostri avversari, delegittimare a mezzo stampa il Coordinamento provinciale, e con esso il partito nel suo complesso, che è e sarà in grado di verificare e superare eventuali criticità, qualora dovessero emergere. Siamo in una fase complicata e difficile. A tutte e tutti è richiesta una grande dose di responsabilità perché il nostro territorio ha bisogno di un Partito democratico all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Se non sarà così, non ci saranno alibi per nessuno”.

