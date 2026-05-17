 Il Castanea Basket impegnato nel primo trofeo Csain Sicilia/Calabria

Il Castanea Basket impegnato nel primo trofeo Csain Sicilia/Calabria

Simone Milioti

Il Castanea Basket impegnato nel primo trofeo Csain Sicilia/Calabria

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domenica 17 Maggio 2026 - 11:10

Domenica 24 maggio al Pala Volcan di Acireale triangolare con Tiger Gioia Tauro e Trapani Baskin

Il 24 maggio ad Acireale, presso il Pala Volcan, si svolgerà il Primo Trofeo Baskin interregionale Calabria/Sicilia Csain. Coerentemente con le proprie finalità e ideali Csain ha inserito tra le discipline praticate la nuova disciplina sportiva inclusiva Baskin. La prossima domenica tra le partecipanti ci saranno il Castanea che sfiderà la Tiger Basket Gioia Tauro, il Trapani Baskin.

All’interno della manifestazione anche delle partite di Under 17 e Under 15 del Castanea che, per dare ancora più visibilità e spazio alla disciplina, sfiderà la società ospitante Acireale Top Five. Le giovanili gialloviola, in particolare l’Under 17, si è formata in gran parte man mano che proseguivano gli incontri nelle scuole per presentare la disciplina.

Il Baskin come sport inclusivo

Il Baskin si ispira al basket, ne adotta il regolamento e le caratteristiche tecniche applicando le modifiche necessarie per consentire a tutti di praticarlo. Persone con e senza disabilità, con e senza competenze tecniche, ragazzi, giovani e adulti, maschi e femmine, con una caratteristica in comune, quella di giocare tutti insieme nella medesima squadra. Lo Csain in particolare sta adottando anche nuove interpretazioni del gioco per renderlo sempre più inclusivo.

Queste caratteristiche rispecchiano appieno la nostra filosofia dello sport che per gli organizzatori non significa avere come obiettivo il risultato ad ogni costo, ma partecipazione legata ad un concetto sano di competizione, che deve essere a misura delle persone e deve tenere conto delle diversità e delle possibilità di ognuno includendo tutti indistintamente.

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