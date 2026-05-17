Saracena Swim Cup, a Brolo la seconda tappa del Gp Sicilia Openwater 2026

La data da segnare in calendario è quella di domenica 21 giugno, nel comune messinese si assegna il trofeo Saracena sulla distanza di 5 km e poi il Miglio dei Lancia

BROLO – La manifestazione sportiva Saracena Swim Cup, comprendente al mattino il 3° Trofeo Saracena di 5 km di nuoto in acque libere seguito al pomeriggio dalla seconda edizione del Miglio dei Lancia, su un percorso più breve di poco meno di 2 km, si disputerà domenica 21 giugno a Brolo e sarà valido come seconda tappa del Grand Prix Sicilia Openwater 2026. Ad agosto poi seguirà una seconda tappa messinese in provincia a Milazzo nell’ultima domenica di agosto. Mentre ricordiamo che la tappa di Messina città, il Trofeo Baia di Grotta non è più in calendario.

La Saracena Swim Cup

Le gare di Brolo sono riservate ad atleti italiani appartenenti alle categorie agonisti (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores) e tutti i Master in possesso di tesseramento FIN per il nuoto di fondo; atleti tesserati alla FINP – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico; atleti stranieri “agonisti” tesserati per federazioni straniere affiliate alla LEN (Ligue Européenne de Natation) o alla FINA (Fédération Internationale de Natation); atleti “master” stranieri tesserati per una società sportiva appartenente ad una Federazione sportiva; atleti “master” stranieri non tesserati, in possesso di certificazione medica agonistica prevista dalla normativa italiana.

La Saracena con partenza alle ore 10, si articolerà su un percorso di un giro di 5 Km, di forma triangolare, tra Brolo e Gliaca di Piraino. Partenza e arrivo sono previsti sul litorale brolese, nella zona antistante il lido Triskele. Il Miglio dei Lancia, con partenza alle ore 15, si articolerà su un circuito triangolare di 1.852 metri, anch’esso con partenza e arrivo nello spazio di litorale brolese antistante il lido Triskele.

Iscrizioni aperte

Entrambe le competizioni si preannunciano super partecipate e dense di interesse, in virtù del luogo, immerso tra mare, storia, paesaggio e cultura. L’evento è organizzato dalle ASD Sciacquazza e Ulysse Nuoto Messina, con il patrocinio dei comuni di Brolo e Piraino.

La direzione tecnica è affidata a Cristina Scotto, nuotatrice di gran fondo, protagonista di tante imprese con partenza dalle Isole Eolie e arrivo sulla costa siciliana, nonché di numerose traversate dello Stretto di Messina e organizzatrice di gare in mare. Nello staff tecnico è affiancata da Fabrizio Mandanici, nuotatore master con numerose partecipazioni a gare e traversate. Partner per la comunicazione: SaleStudio.

La manifestazione, in costante crescita sin dalla prima edizione, lo scorso anno fece registrare la presenza di ben 240 nuotatori, suddivisi fra le varie categorie, e di centinaia di accompagnatori. La Saracena Swim Cup sarà anticipata, nella giornata di sabato 20, dalla terza edizione della Rockaround, nuotata non competitiva, aperta a tutte e tutti, all’insegna del divertimento, tra la spiaggia e lo Scoglio di Brolo. Per informazioni scrivere a iscrizioni@saracenaswimcup.it o info@siciliaopenwater.com, o ancora tramite i canali social ufficiali.