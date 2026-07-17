Il Castanea porta il Baskin ai giochi del Mediterraneo di Taranto

Un traguardo storico con la disciplina inclusiva che sarà protagonista grazie allo Csain

MESSINA – Lo sport inclusivo firmato CSAIn si prepara a vivere una giornata destinata a lasciare il segno. Sabato 25 luglio il Baskin sarà tra le discipline protagoniste di un evento istituzionale dedicato alla promozione degli sport inclusivi, portando davanti a una platea internazionale un modello capace di abbattere ogni barriera attraverso la pratica sportiva.

Per CSAIn si tratta di un traguardo particolarmente significativo. L’iniziativa si configura come un’importante piattaforma per la valorizzazione degli sport inclusivi, riflettendo pienamente i valori che guideranno i prossimi XX Giochi del Mediterraneo. La presenza a Taranto rappresenta infatti il riconoscimento di un percorso costruito negli ultimi anni con convinzione, investendo nella crescita del Baskin e nella diffusione della cultura dell’inclusione.

L’appuntamento di Taranto rappresenta così un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo dello sport inclusivo promosso da CSAIn, chiamato a presentare una disciplina che pone al centro la persona e che continua a raccogliere consensi in tutta Italia.

L’importanza del Baskin per Csain

Il presidente nazionale Salvatore Spinella considera questa partecipazione un momento di straordinaria importanza per tutto l’ente. «CSAIn ha scelto di credere nel Baskin fin dalle prime fasi del suo sviluppo, individuando in questa disciplina uno strumento capace di coniugare sport, integrazione e crescita sociale. Essere presenti a Taranto nell’ambito delle manifestazioni che anticipano i Giochi del Mediterraneo significa vedere riconosciuto un lavoro programmato nel tempo e confermare la volontà di continuare a investire in questo progetto».

La crescita del movimento passa inevitabilmente anche dalla formazione. Per questo CSAIn continua a investire nella qualificazione delle figure tecniche attraverso il corso nazionale per arbitri e allenatori di Baskin. Su questo aspetto il presidente Spinella aggiunge: «Il corso per arbitri e allenatori di Baskin CSAIn non sarà soltanto un momento formativo, ma un’occasione per condividere valori, esperienze e una visione comune dello sport come strumento di inclusione, crescita e comunità. Ogni nuova figura tecnica che verrà formata rappresenta un’opportunità in più per tanti ragazzi e ragazze di vivere il campo senza barriere, scoprendo che nello sport le differenze non dividono, ma arricchiscono».

Frisenda, il referente Baskin: “Grande orgoglio”

Grande soddisfazione viene espressa anche dal referente nazionale Baskin CSAIn, Filippo Frisenda: «È motivo di grande orgoglio la presenza del Baskin a Taranto. Per il nostro ente il Baskin rappresenta una disciplina strategica nella quale credere e sulla quale continuare a investire e a programmare. Noi ci crediamo». Una convinzione rafforzata dai risultati ottenuti negli ultimi mesi: «Il successo dell’evento interregionale di Acireale ha confermato che la strada intrapresa è quella giusta».

Per Frisenda il futuro è già tracciato, soprattutto sul fronte della formazione: «Il Baskin continua a crescere perché cresce la cultura dell’inclusione. Il futuro dello sport inclusivo si costruisce insieme. Un corso alla volta, una squadra alla volta, una persona alla volta».

Parte integrante dell’iniziativa sarà il Futs-All, il calcio a cinque inclusivo promosso da SportInclusion FVG in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti, a testimonianza di come discipline diverse possano condividere gli stessi valori di partecipazione, accessibilità e inclusione, che sono oggi tra i patrimoni più preziosi dello sport.