Reggio Calabria, rottamazione: per conoscere le pendenze proroga al 31 luglio

Il termine perentorio per l'invio dell'istanza di rottamazione resta fissato al 10 settembre 2026

Il Comune di Reggio Calabria ha prorogato i termini per la presentazione dell’istanza preliminare relativa alla definizione agevolata dei debiti tributari ed extratributari gestiti da Hermes Servizi Metropolitani S.r.l.

Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 15 luglio 2026, l’amministrazione ha disposto, ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del regolamento comunale, lo slittamento al 31 luglio 2026 del termine — originariamente fissato al 15 luglio — entro cui i debitori possono presentare istanza per conoscere l’ammontare delle pendenze rottamabili e per l’ammissione ai relativi benefici. Restano invariati tutti gli altri termini di procedura e di versamento previsti dal piano di definizione agevolata.

Chi può aderire alla definizione agevolata

La procedura, attiva dal 21 maggio 2026 in base a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025, riguarda tutti i contribuenti destinatari di ingiunzioni di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi relativi a entrate tributarie ed extratributarie emesse dal Comune di Reggio Calabria tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Come presentare l’istanza

L’accesso alla procedura avviene esclusivamente online, attraverso il portale dedicato di Hermes, raggiungibile all’indirizzo www.hermesrc.it/definizioneagevolata. L’autenticazione può avvenire solo tramite Spid o CieID.

Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà consultare il prospetto informativo dei debiti rottamabili e presentare la relativa domanda. Il termine perentorio per l’invio dell’istanza resta fissato al 10 settembre 2026, salvo la sola proroga concessa per la fase preliminare descritta sopra.

Il piano di definizione agevolata, una volta elaborato, verrà trasmesso al contribuente tramite la mail associata al proprio profilo sul portale.

Dove consultare il regolamento

Il testo integrale del regolamento comunale è consultabile sui portali istituzionali sia del Comune di Reggio Calabria sia di Hermes Servizi Metropolitani.

Articolo scritto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificale, verificato dalla redazione.