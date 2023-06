Il Centro Fin Messina chiude la stagione del settore propaganda - Tempostretto

I nuotatori non agonisti hanno avuto il loro palcoscenico regionale a Paternò dopo tre anni di assenza della competizione

MESSINA – Della finale regionale dedicata al campionato di Eccellenza a Paternò, che aveva visto la Power Team Messina impegnata avevamo dato notizia, menzionando anche i nuotatori del settore propaganda, quindi non agonisti, del Centro Fin Messina, Unime, Swimblu e Ulysse.

Nella giornata di ieri però gli atleti del Centro Fin Messina hanno chiuso con un appuntamento alla piscina Graziella Campagna di Viale San Martino ufficialmente la loro stagione 2022/2023. Gli atleti insieme al loro tecnico Virginie Vallin hanno salutato la stagione sportiva appena trascorsa omaggiando con delle gare interne relative alla propria società d’appartenenza le proprie famiglie e sostenitori. La foto che li ritrae tutti insieme è stata scattata lo scorso 1 giugno alla vigilia delle finali regionali alla presenza del vice sindaco del Comune di Messina Salvatore Mondello che ha incoraggiato e caricato gli atleti in vista delle finali.

I risultati del Centro Fin Messina a Paternò

Alle finali regionali di Paternò si sono sfidati, oltre 500 atleti in rappresentanza di 27 società di tutta la Sicilia di cui alcune di Messina, alle suddette finali hanno avuto accesso solo i primi sedici atleti delle graduatorie regionali per categorie in base ai tempi ottenuti nelle tappe provinciali nel corso della stagione, misurandosi nelle distanze di 25 e 50 metri.

Ha visto conquistare la vetta della classifica generale l’Aquafit, seguita dalla Neri Fitness e la Sicilia Nuoto. Al quinto posto si è piazzato il Settore Propaganda del Centro Fin Messina, risultando la prima società della città di Messina con 602,5 punti ottenuti da 46 atleti, a seguire in settima posizione la Power Team Messina con 46 atleti che hanno ottenuto 510 punti, in quindicesima posizione l’Unime che ha totalizzato 212 punti con 24 atleti e in ventisettesima posizione l’Ulysse che ha totalizzato 11 punti.

Il medagliere del Centro FIN MESSINA

Impegno, audacia e abnegazione hanno permesso agli atleti del Centro Fin Messina guidati dal tecnico Virginie Vallin di raggiungere diversi piazzamenti di prestigio, ottenendo durante la finale regionale del settore propaganda nuoto diversi titoli regionali.

Tra i vincitori di medaglie del Centro Fin Messina che sono saliti sul podio troviamo:

– Danaro Martina 1 posto 50m farfalla Seniores femminili;

– Coppolino Noemi 2 posto 50m farfalla allievi femminili;

– Savoca Giulia 3 posto 50m farfalla Seniores femminili;

– Passari Sharon 3 posto 50m farfalla allievi femminili;

– Monteleone Giuseppe 2 posto 50m farfalla, 2 posto 50m rana, 3 posto 50m stile Juniores maschili;

– Siracusano Luciano 3 posto 50m rana e 50m stile allievi maschili;

Articoli correlati