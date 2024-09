Il chitarrista Francesco Buzzurro a Messina, “torno a casa”

Il musicista taorminese sarà domenica 29 settembre a Santa Maria Alemanna

MESSINA – Francesco Buzzurro, chitarrista apprezzato a livello internazionale, sarà in concerto domenica 29 settembre a Messina. L’appuntamento è alle 20:30 a Santa Maria Alemanna. L’evento, inserito nella rassegna “Me Jazz Festival”, in compartecipazione con il Comune di Messina, vedrà il musicista esibirsi con un repertorio vario: da brani celebri della tradizione del Sud America, come “ O que serà”, “Libertango”, ai siciliani, passando al jazz e concludendo con le sue creazioni originali.

L’artista è felice di proporre la sua musica nella città dello Stretto: “Il mio legame con Messina è sicuramente importante perché, essendo taorminese, è la mia provincia di nascita. Nel tempo, a parte i tanti fan che mi seguono con grande affetto, ho costruito belle amicizie con musicisti che operano nell’aria messinese come Giacomo Farina, Tanino Lazzaro, Antonio Cicero, Riccardo Pirrone, Alessandro

Blanco, il compianto Lillo Amendolia, i musicisti della Filarmonica Laudamo e ancora il liutaio Alessandro Previti e lo straordinario chitarrista Christian Saggese, oramai messinese acquisito”.

Continuia Buzzurro: “A questo aggiungerei che il bisnonno di mio padre, Letterio Santoro, nominato cavaliere del lavoro, è stato per tanti anni responsabile del meccanismo di funzionamento del celebre orologio della cattedrale di Messina, nonché il manutentore della Vara della Madonna a Littra, Madonna della Lettera”.

Biglietti online su Tickettando o direttamente sul posto in base alla disponibilità.