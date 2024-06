Il cimitero conteso, tra i Comuni di Alì e Alì Terme scoppia la... pace

Siglato uno storico accordo davanti alla prefetta Di Stani. Ora l'approvazione della convenzione da parte dei rispettivi Consigli comunali

ALI’ TERME – Anni di controversie e scontri, persino nelle aule giudiziarie. Ma adesso i sindaci dei Comuni di Alì ed Alì Terme, Natale Rao e Tommaso Micalizzi, dopo aver condiviso la necessità di giungere ad un accordo per la gestione del cimitero, da anni oggetto di contenziosi tra i due enti, hanno presentato al Prefetto di Messina Cosima Di Stani una bozza di “Convenzione di intenti e impegni per la gestione del Cimitero dei Comuni di Alì e Alì Terme”, redatta di comune accordo, al fine di dotarsi di uno strumento convenzionale per disciplinare i diritti ed obblighi delle parti.

Accolta la richiesta della prefetta

La problematica, sollevata anche dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa, era stata sottoposta all’attenzione delle Prefettura di Messina da parte dei due sindaci ed affrontata nel corso di una riunione il 20 marzo scorso, durante la quale la prefetta Di Stani aveva sollecitato i due Comuni all’adozione di un documento condiviso nelle more della definizione del contenzioso amministrativo.

Con il nuovo accordo i due Comuni hanno inteso definire in via transattiva la gestione del cimitero, rinunciando al contenzioso e disciplinando il controllo dell’intera area cimiteriale e dei relativi servizi in conformità ai principi espressi dal Cga. In particolare, l’area cimiteriale verrà divisa in due porzioni sulle quali i Comuni eserciteranno differenti potestà, restando in capo ad entrambi l’adozione congiunta degli strumenti di pianificazione.

I sindaci hanno sottoscritto un’intesa, alla presenza del Prefetto, impegnandosi a sottoporre la bozza di convenzione ai rispettivi consigli comunali per l’approvazione e l’adozione definitiva dell’accordo.

Micalizzi (Alì Terme): “Abbattuti vecchi steccati”

“Mai come oggi – ha commentato il sindaco di Alì Terme, Tommaso Micalizzi – le due municipalità sono state così vicine, essendo riuscite ad abbattere vecchi steccati e strumentali contrapposizioni che avevano impedito sino ad oggi una visione comune e una pianificazione d’insieme. Per i termini di questo accordo storico e le conseguenti previsioni, riteniamo rispettoso aspettare la convocazione dei rispettivi consigli comunali che saranno chiamati ad approvare lo schema di convenzione. Lasciate che oggi io e Natale (Rao, sindaco di Alì, ndr), insieme alle nostre Giunte e ai nostri consiglieri, insieme agli avvocati Liliana Bonfiglio, Carmelo Moschella, Sabrina Donato, Alessandro Munafò, Raffaele Tanzariello, all’avv. Santi Delia per il Comune di Ali, che a vario titolo ci hanno collaborato anche e soltanto per spirito di servizio e amicizia, tutti possiamo festeggiare e brindare allo storico risultato raggiunto”.