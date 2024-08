Il Città di Santa Teresa sarà scuola calcio Milan

La società jonica non è la prima in provincia ad avere contatti con squadre di Serie A

SANTA TERESA DI RIVA – Una delle grosse novità della prossima stagione dei “leoni” del Città di Santa Teresa è che sarà scuola calcio del Milan. Il Città di Santa Teresa milita nel campionato di calcio Prima Categoria e punta da sempre sui suoi giovani, su questi ha deciso di puntare anche la squadra rossonera milanese che ha scelto la riviera jonica per stabilire una sua scuola calcio. Per tutti i tesserati è previsto il kit ufficiale Milan Academy (Puma).

La scuola calcio del Città di Santa Teresa da par suo sposa in pieno la filosofia di Ac Milan e offrirà ai propri tesserati e alle loro famiglie tantissimi servizi e opportunità. Una staff tecnico qualificato sarà a disposizione per le tre sedute di allenamento settimanali, inoltre ci saranno incontri periodici con il responsabile e i tecnici della Milan Academy. Gli scout del Milan verranno in visita e la società parteciperà al Torneo Milan Cup. Ovviamente tante attività legate alla prima squadra rossonera, come la possibilità di assistere alla gare casalinghe o addirittura a bordo campo nel pre gara e ingresso in campo.

Le altre realtà in provincia di Messina

Non solo in Milan ha puntato sul Città di Santa Teresa ma qualche settimana fa la Messana aveva annunciato un accordo con l’altra squadra milanese in serie A, i nerazzurri dell’Inter campioni d’Italia supporteranno l’attività di base. Fino a quest’anno invece la Fair Play, società di calcio cittadina, ha fatto parte della Juventus Academy. Infine la Junior Sport Lab, con sede a Brolo, è stata scelta dalla Fiorentina come affiliata in Sicilia.